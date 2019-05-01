Неизвестный открыл стрельбу в университете в Северной Каролине

Стрелявший во вторник в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина не попадал в поле зрения правоохранительных органов города Шарлотт до вооруженного нападения, жертвами которого стали двое, четверо получили ранения. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Шарлотт Джефф Бейкер, передает ТАСС.
Наряд полиции прибыл в кампус университета «в течение считанных минут» после получения информации о стрельбе, рассказал Бейкер. По его словам, злоумышленник с пистолетом был схвачен и разоружен.
«Два человека погибли, трое находятся в критическом состоянии, состояние еще одного не является критическим», — уточнил шеф городской полиции. Он считает, что оперативность его подчиненных позволила избежать большего количества жертв.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий университета, расположенного в городе Шарлотт. Подозреваемый задержан, данных о его личности к настоящему моменту не поступало.