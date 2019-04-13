Неизвестные открыли стрельбу в районе университета в столице Судана

Полиция Судана оцепила район Хартумского университета после того, как неизвестные открыли там стрельбу, сообщает РИА Новости соссылкой общеарабский телеканал «Аль-Арабия» .
Ранее в субботу новый глава военного переходного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил об отмене введенных за день до этого советом комендантского часа и режима ЧП.
В Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир взят под стражу. Министр обороны страны Авад ибн Ауф в четверг сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.
Ранее около четырех месяцев в стране продолжались народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.
| 2019-04-14T00:22:30+00:00 14 апреля 2019, 03:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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