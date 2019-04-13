Неизвестные открыли стрельбу в районе университета в столице Судана

Полиция Судана оцепила район Хартумского университета после того, как неизвестные открыли там стрельбу, сообщает РИА Новости соссылкой общеарабский телеканал « Аль-Арабия » .

Ранее в субботу новый глава военного переходного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил об отмене введенных за день до этого советом комендантского часа и режима ЧП.

В Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир взят под стражу. Министр обороны страны Авад ибн Ауф в четверг сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.