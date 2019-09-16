Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике

Как минимум пять человек погибли и еще один получил ранения при нападении группы преступников на бар в пригороде Вильяэрмосы, столицы мексиканского штата Табаско. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

По ее данным, неизвестные вооруженные лица зашли в заведение и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока неизвестно, какое преступное сообщество может стоять за этой атакой. В конце августа в городе Коацакоалькос в штате Веракрус было совершено нападение на бар «Белая лошадь», унесшее жизни 30 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений.