Неизвестные открыли огонь на похоронах убитого рэпера Nipsey Hussle

Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе. Как говорится в заявлении главы городской полиции в Twitter, один человек погиб.

Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы. По данным местной полиции, около десяти тысяч человек пришли отдать дань убитому рэперу.