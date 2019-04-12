Неизвестные открыли огонь на похоронах убитого рэпера Nipsey Hussle

Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе. Как говорится в заявлении главы городской полиции в Twitter, один человек погиб.

Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы. По данным местной полиции, около десяти тысяч человек пришли отдать дань убитому рэперу.

Как ранее писал Лайф, Nipsey Hussle был убит у его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Музыканту было 33 года. Подозреваемого вычислили практически сразу, уже через два дня он был задержан.(РИА Новости)

| 2019-04-12T15:13:05+00:00 12 апреля 2019, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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