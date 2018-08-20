Неизвестные обстреляли посольство США в Турции

«Мы можем подтвердить, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, действительно произошел возле посольства США сегодня рано утром. Мы не располагаем данными о том, что кто-либо пострадал, проводим расследование. Благодарим турецкую полицию за быстрое реагирование», — приводит газета Hurriyet слова Гэйнера.

По данным телеканала CNN Turk, в районе 05:00 мск неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны.

Инцидент, как отмечает Hurriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения отношений между Турцией и США, который произошел из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.

48 просмотров