«Нефтяные реки» 20 участка – головная боль жителей новостроек

Недавно в социальных сетях был распространен видеоролик, снятый в Баку на территории, известной под названием 20-ый участок. На видеоролике видно, что по улице течет черная жидкость, очень похожая… на нефть (ну что еще может течь по улицам нефтяной страны).

Отметим, что до 90-х годов прошлого века на этой территории находились нефтяные скважины.

Позже началась активная застройка 20-ого участка. На месте бывших нефтяных скважин, а иногда впритык к ним строились одноэтажные домики, в которые подводилось электричество и газ.

На территории участка появились целые улицы. А начиная с 2014 года, территорию начали застраивать новостройками.

Неужели, перед тем как начать строительство на месте нефтяных скважин, не была проведена соответствующая проверка?

За комментарием мы обратились к бывшему главному архтектору ИВ Сабаильского района Камилю Мамедову, на территории которого находится 20-ый участок. Как заявил К. Мамедов, этот участок является территорией SOCAR. Но на вопрос, кем дано разрешение на строительство там частных домов, К. Мамедов заявил: « Я не знаю. Я уже полтора года назад ушел с должности главного архитектора», — ответил архитектор.

А когда наш корреспондент заметил, что строительные работы велись как раз в то время, когда он занимал должность главного архитектора Сабаильского района, Мамедов просто положил трубку.

Как заявил # эксперт по строительным вопросам, бывший главный архитектор Хатаинского района Вадим Сурхаев, прежде чем приступить к строительным работам на месте бывших нефтяных скважин, необходимо провести геологическую разведку для выяснения того, есть ли на этой территории нефть или нет. «После того, как выяснится, что нефти там нет, обязательно нужно принять меры по экологической рекультивации (восстановлению) данной территории. Только после этого можно приступать к строительным работам», — подчеркнул Вадим Сурхаев.

Была ли проведена геологическая разведка и рекультивация данного участка?

С этим вопросом мы обратились к пресс- секретарю исполнительной власти города Баку Исрафилю Керимову.

Отметим, что раньше он занимал должность ответственного по связям с общественностью ИВ Сабальского района.

«Наверное, геологическая разведка была проведена. Я точно не знаю. Знаю, что на месте одного из комплексов, расположенных на территории 20-ого участка, находилось нефтяное озеро. Это озеро было полностью высушено. А в том, что на территории участка по улицам течет нефть, нет ничего удивительного. Ведь это земля SOCAR», — сказал Исрафиль Керимов.

Как сообщил # пресс- секретарь SOCAR, 20-ый участок является территорией Биби-Эйбатского нефтегазодобывающего управления SOCAR.

«Но для того, чтобы дать более точный ответ на этот вопрос, мне необходимо просмотреть соответствующие документы. Возможно, эта территория была захвачена. Информация о том, что там по улицам течет нефть, не соответствует действительности. Это не нефть, а всего лишь нефтяной шлам. Могу вас заверить, что данная территория полностью очищена от нефтяных отходов», — заверил нас пресс- секретарь государственной нефтяной компании Ибрагим Ахмедов.

Наш корреспондент побывал на 20-ом участке — утечка жидкости ликвидирована. Как заявили нам местные жители, работники Биби-Эйбатского НГДУ взяли пробы жидкости с целью выяснения ее состава.

Мы же решили выяснить, что такое нефтяные шламы, о которых пресс-секретарь SOCAR сказал «всего лишь». Как говорится, интернет в помощь.

Итак: нефтяные шламы — это отходы, состоящие из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды.

Образуются они при проведении таких производственных процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти и представляют большую опасность для окружающей среды.

А при длительном воздействии на организм человека нефтепродукты вызывают хронические отравления, сопровождаемые бессонницей, головокружением, головной болью и расстройствами нервной системы.

Между тем рекламные сайты пестрят объявлениями о продаже квартир в новостройках на территории 20-ого участка. И цены на них немаленькие…