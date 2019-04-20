Нефтяной шантаж

За три дня до второго тура президентских выборов в Украине Россия поступила по-братски в своем понимании. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, устанавливается запрет на экспорт российской нефти, нефтепродуктов и угля в Украину. Вывозить этот товар можно будет исключительно по специальным разрешениям.

Отметим, что российская нефть поставлялась в Украину в сравнительно небольших объемах. С углем и нефтепродуктами положение несколько другое.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала топлива на $5,54 млрд, из них свыше $2 млрд (37%) — из России. Примерно столько же Украина потратила на белорусские нефтепродукты, притом что сделаны они также из российского сырья. По данным «Консалтинговой группы А-95» Россия в 2018 году обеспечила 40% украинского рынка дизельного топлива и 29% автогаза. Также Россия поставляет битум, мазут, масла и нефтехимическое сырье.

В Украине сейчас есть два довольно крупных нефтеперерабатывающих предприятия — это Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который использует только газовый конденсат с Шебелинского месторождения в Харьковской области и принадлежит «Нафтогазу». Он перерабатывает исключительно добываемый в Украине газовый конденсат и не делает никаких закупок на внешних рынках. И второй — Кременчугский НПЗ, который по-прежнему находится под управлением группы «Приват» — он закупал нефть в Азербайджане и даже в Иране. Ну и конечно, нефть собственной добычи «Укрнафты». Российской нефти (еще задолго до 2014 года) в Украине в значимых объемах не перерабатывалось. Могли быть какие-то небольшие объемы в рамках серых схем, но все равно это несущественно даже в масштабах украинского рынка.

Как альтернатива для Украины — она сможет получать нефть исключительно через Одессу. Но там ограничения по прокачке — есть нефтепровод Одесса — Броды, но его нужно привести в рабочее состояние, что займет несколько месяцев. То есть все это надо возить по железной дороге. Источником нефти может быть Азербайджан через грузинские порты и Одессу. Из Латвии по железной дороге, а также из Польши и Литвы.

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) совместно с другими ведомствами разрабатывают мероприятия для снижения последствий очередного витка торгового эмбарго.

В министерстве подчеркнули, что в последние годы правительство Украины приложило значительные усилия для замещения импорта товаров из России за счет наращивания объемов внутреннего производства, а также из-за переориентации импорта на внутренний рынок и диверсификации направлений поставок из других стран, в частности ЕС.

По данным МЭРТ, экспорт товаров из Украины в Россию в 2018 году уменьшился на 7,2%, или на $282,4 млн. и составил $3,7 млрд. Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократилась до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году. Доля России в общем объеме импортных поступлений в Украину также постепенно уменьшается (в 2017 году составила 14,5%, а в 2018 году 14,2%).

При этом внешнеторговый оборот товаров и услуг со странами ЕС за 2018 год увеличился на 13,4% и составил $49,3 млрд. При этом доля стран Евросоюза в товарообороте по итогам 2018 года составила 41,1%.

С углем положение более сложное. Энергетические угли в Украине есть в достаточном количестве, но ряд тепловых электростанций работают на антраците, который добывался в Донбассе и эти шахты оказались на неподконтрольной территории. Этот антрацит через Россию и Беларусь поступает в Украину. Ведется работа по переводу энергоблоков электростанций на энергетические угли местной добычи, но это довольно сложная затратная и длительная работа.

С 2015 по 2018 год Россия была одним из крупнейших поставщиков угля на Украину. Запрет на экспорт угля не будет являться существенной проблемой. Здесь главный вопрос для Украины связан со спросом на уголь внутри страны. До тех пор пока спрос на уголь есть — соответственно, будут существовать серые схемы. Альтернатива для поставщиков — Южная Африка, США, Бразилия, но она достаточно дорогая, хотя частично уже опробованная.

От экономической составляющей перейдем к политической.

Как известно, в России не две проблемы — дураки и дороги. Они присутствуют, но все-таки не самые главные. Есть одна и важнейшая — Украина. По крайней мере, это следует из того факта, что на федеральных каналах гвоздем программы в прайм-тайм была прямая трансляция дебатов двух кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли на стадионе Национального спортивного комплекса (НСК) «Олимпийский» в Киеве. На них присутствовало на самом стадионе около 70 тысяч зрителей и около 50 тысяч были в фан-зонах возле НСК.

Сам по себе этот факт требует отдельного рассмотрения, но введенное и расширяемое эмбарго непосредственно связано с избирательной кампанией в Украине. В Москве никак не могут до конца понять who is mr. Зеленский. Отсюда радость, что он имеет все шансы стать президентом, а не ненавистный Порошенко. С другой стороны, последние выступления Зеленского не дают оснований считать его склонным к какому-то компромиссу с Москвой не только по Донбассу, но и по всему комплексу взаимных проблем.

Отсюда острое желание резко повысить ставки на неизбежных переговорах. Хотя в Москве все время подчеркивают, что торговля с Украиной составляет 0,2% в общем российском товарообороте, тем не менее, здесь больше политики и психологии вместе с ментальностью.

Для российского правящего класса отпадение Украины гораздо важнее, чем даже уход стран Балтии. Не говоря уже о страшных снах российских генералов и адмиралов — возможное вступление Украины в НАТО вызывает дрожь в руках и коленях.

Именно поэтому в Белокаменной решили максимально осложнить взаимные отношения и потом начать проявлять видимость уступчивости, чтобы попытаться еще сильнее привязать Украину. В худшем случае, затормозить ее неуклонное движение на западном направлении.