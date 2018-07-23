Нефтекомпании задумались о конце гегемонии нефтяного рынка

Крупнейший нефтетрейдер мира Vitol Group запустил фонд для инвестиций в ветряные электростанции, присоединившись к сильнейшим нефтяным компаниям, которые задумались о конце гегемонии нефтяного рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Vitol намерена вложить в проект порядка 200 миллионов евро (234 миллиона долларов) через свое подразделение по возобновляемым источникам энергии — VCL, совместно с предприятием Low Carbon Ltd. «Мы видим этот вызов, стоящий перед рынком электроэнергии, и мы будем адаптировать нашу бизнес-модель ради будущего», — сказал инвестиционный директор Vitol Саймон Хейл.

Парижское соглашение по климату побудило почти все страны мира взять на себя обязательства по развитию возобновляемой энергетики. По прогнозам международного энергетического агентства, к 2020 году количество электромобилей в мире утроится, в результате чего традиционный нефтегазовый бизнес столкнется с проблемой существования.

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