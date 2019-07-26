«Нефтчи» укрепил позицию Азербайджана в новом рейтинге УЕФА

После первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, УЕФА опубликовала новый рейтинг.

Азербайджан с 16,625 очками укрепился на 26-й позиции. Из суммарных очков за последние 5 лет, 1,250 очка приходятся на нынешний сезон. Из них 0,750 очка на счету у «Нефтчи», выигравшего 3 последние встречи к ряду, остальные 0,500 очка у «Карабаха».

В данный момент Азербайджан отстаёт от расположившегося на 25-м месте Казахстана всего на 1,000 очка. Из 4 представителей каждой из стран борьбу в еврокубках продолжают 3.

Напомним, что на этой неделе «Карабах» в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА сыграл в гостях вничью с ирландским «Дандолком» — 1:1. «Нефтчи» же в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы одолел на выезде тульский «Арсенал» с минимальным преимуществом — 1:0.(report)