«Нефтчи» принес Азербайджану очередные баллы в рейтинге УЕФА

Ответными матчами завершился 1-й квалификационный раунд Лиги Европы по футболу, по итогам которых страны пополнили свои очки в рейтинге УЕФА.
Как сообщает azerisport.com, азербайджанский «Нефтчи», обыгравший в Баку молдавскую «Сперанцу» (6:0), принес в рейтинг страны еще 0,250 баллов. «Сабаил», в свою очередь, не смог прибавить очков в рейтинг, проиграв в ответной встрече румынской «Университате» (2:3).
Теперь у Азербайджана 0,875 очков за этот сезон, а в сумме – 16,250 за пять лет. С этим показателем Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА. Впереди Казахстан (17,375), позади – Польша (15,250).
| 2019-07-19T12:55:13+00:00 19 июля 2019, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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