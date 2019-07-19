«Нефтчи» принес Азербайджану очередные баллы в рейтинге УЕФА

Ответными матчами завершился 1-й квалификационный раунд Лиги Европы по футболу, по итогам которых страны пополнили свои очки в рейтинге УЕФА.

Как сообщает azerisport.com, азербайджанский «Нефтчи», обыгравший в Баку молдавскую «Сперанцу» (6:0), принес в рейтинг страны еще 0,250 баллов. «Сабаил», в свою очередь, не смог прибавить очков в рейтинг, проиграв в ответной встрече румынской «Университате» (2:3).

Теперь у Азербайджана 0,875 очков за этот сезон, а в сумме – 16,250 за пять лет. С этим показателем Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА. Впереди Казахстан (17,375), позади – Польша (15,250).