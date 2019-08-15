«Нефтчи» покинул Лигу Европы

В ответном матче III отборочного раунда Лиги Европы УЕФА «Нефтчи» проиграл израильской команде «Бней Иегуда» со счетом 1:2.

Счёт на 14-й минуте матча открыл игрок израильской команды Дор Ян — 1:0. На перерыв команды ушли с минимальной разницей в счёте.

Во 2-м тайме «Бней Иегуда» увеличил отрыв в счёте благодаря голу Тамаби Сагеса на 66-й минуте матча — 2:0.

В дополнительное время 2-го тайма за игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти, который точно исполнил Эмин Махмудов — 2:1.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы совершить «камбэк» как в первом матче (2:2). В результате бакинский клуб потерпел поражение с минимальной разницей в счёте и по сумме двух матчей (3:4) выбыл из борьбы в Лиге Европы УЕФА.