«Нефтчи» не может вылететь на матч в Россию из-за технических проблем в самолете

Представляющий Азербайджан в Лиге Европы УЕФА клуб «Нефтчи» не смог вылететь в назначенное время в Россию для участия в матче II квалификационного раунда против тульского «Арсенала».

Как сообщает Report, вылет команды не состоялся, поскольку в самолете Баку-Москва, который должен был вылететь из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 06:50 утра, выявлены технические проблемы. Из-за замены самолета время вылета отложено до 11:00. Из российской столицы до города Тулы, где состоится матч, команда будет добираться на автобусе.

В настоящее время президент «Нефтчи» Кямран Гулиев ведет переговоры с ответственными сотрудниками аэропорта для скорейшего вылета команды.

Перед матчем состоится пресс-конференция с участием главного тренера «Нефтчи» Роберто Бордин и капитана команды Эмина Махмудова. Мероприятие должно состояться в 18:30 по бакинскому времени в конференц-зале центрального стадиона «Арсенал». После конференции в 19:00 команда проведет открытую тренировку для представителей СМИ.

Отметим, что матч между «Нефтчи» и «Арсеналом» состоится на центральном стадионе тульского клуба и стартует в 21:00 по бакинскому времени. Встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBC Sport.