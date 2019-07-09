«Нефтчи» начал путешествие в Молдову

Азербайджанский «Нефтчи» сегодня отправляется в Кишинев, где 11 июля состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против молдавской «Сперанцы».

Как передает azerisport.com, команда Роберто Бордина вылетела сегодня из Баку в 12:55 транзитом через Стамбул. «Нефтчи» прибудет в столицу Молдовы в 22:00 по бакинскому времени.

Вместе со всей командой на матч отправляются также Багали Дабо и Сони Мустивар, которые все еще восстанавливаются от травм.

Напомним, что матч «Сперанца»-«Нефтчи» пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и начнется в 21:00 по Баку.