«Нефтчи» начал путешествие в Молдову

Азербайджанский «Нефтчи» сегодня отправляется в Кишинев, где 11 июля состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против молдавской «Сперанцы».

Как передает azerisport.com, команда Роберто Бордина вылетела сегодня из Баку в 12:55 транзитом через Стамбул. «Нефтчи» прибудет в столицу Молдовы в 22:00 по бакинскому времени.

Вместе со всей командой на матч отправляются также Багали Дабо и Сони Мустивар, которые все еще восстанавливаются от травм.

Напомним, что матч «Сперанца»-«Нефтчи» пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и начнется в 21:00 по Баку.

| 2019-07-09T13:44:46+00:00 9 июля 2019, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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