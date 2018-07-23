«Нефтчи» мог усилится итальянцем

Бакинский «Нефтчи» до подписания ганского форварда Кваме Карикари намеревался привлечь в свои ряды другого нападающего.

«Нефтяники» планировали пополнить свой состав бывшим форвардом молодежной сборной Италии (U-21), а также клубов «Интер» (Милан), «Кальяри» и «Атланты» Робертом Аквафреской. Изначально стороны достигли предварительного соглашения, однако затем переход 30-летнего нападающего сорвался из-за финансовых вопросов.

Последним клубом Аквафрески был швейцарский «Сион», с которым он расстался этим летом.

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