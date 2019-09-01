Нефть в основе процессов на авторынке

Новая волна нефтедолларов вызвала серьезный рост в сегменте импорта автомобилей, и это несмотря на растущие из года в год акцизы. Если приглядеться к данным Госкомтаможни, ввоз автотранспортных средств в январе-июле составил 22,974 тыс. единиц, а это 96,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом львиная доля импорта пришлась на легковые машины и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров –20,8 тыс. (рост в 2 раза).

Говоря об импорте машин, экономисты традиционно ссылаются на прямую зависимость этого рынка от цены нефти. К примеру, «золотое десятилетие», запомнившееся наиболее высокими показателями ввоза автомобилей, пришлось на 2005 – 2015 годы – именно тогда страну буквально заливали нефтедоллары. И если с 1990 по 2000 годы количество ввезенных машин составляло 332 тыс. единиц, в 2005 – 2015 гг. число машин на наших дорогах увеличилось в 2,4 раза — с 650 тысяч до 1.130 млн. единиц, подсчитал экономист Ровшан Агаев.

Точка отсчета, датируемая 2005 годом, отметилась новой эпохой в сфере нефти, ведь именно в этом году состоялась церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2006 году началась транспортировка азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан. И если до 2005 года автопарк увеличивался ежегодно на 7 тыс. машин, после упомянутый показатель возрастал ежегодно на 65 тыс. машин. Начало энергетического кризиса в 2014 году серьезно отразилось на автомобильном рынке. На это обстоятельство указывает статистика. Так, с 2014 по 2018 гг. автопарк увеличился на 70 тыс. машин, среднегодовой рост сократился до 17,7 единиц.

По свидетельству Агаева, удар по рынку нанесла девальвация национальной валюты. Цены на импортируемые автомобили выросли, а покупательная способность населения резко упала. И если до этого автомобиль стоимостью в 10 тыс. долларов обходился нашим гражданам меньше 8 тыс. манатов, после девальвации цены в национальной валюте подскочили вдвое. И если в 2014 году бюджетный автомобиль с нулевым пробегом стоил 15 – 16 тыс. манатов, сегодня стоимость таких авто взлетела до 24 – 25 тыс. манатов.

По данным эксперта, сравнительная статистика доходов населения проливает свет на изменения в покупательной способности. Так, к 2015 году домохозяйства в среднем могли сэкономить до 1,2-1,5 миллиарда долларов после оплаты всех потребительских расходов. Эти средства население направляло на накопительные цели в форме финансов или же имущества. Однако с девальвацией ситуация изменилась и текущие доходы населения не позволяли покрывать потребительские расходы, граждане были вынуждены использовать сбережения. Так, за два года население потратило 2 млрд. отложенных средств. Иными словами, падение спроса на автомобильном рынке было вызвано приведенными обстоятельствами.

Девальвация сопровождалась стагнацией потребительского кредитования в целом и автокредитования в частности. Достаточно отметить, что на конец 2014 года сумма кредитов населению составляла 7,8 млрд. долларов. манат, на конец 2016 года она сократилась до 5,8 миллиарда, а на конец 2017 года — 4,6 миллиарда. В настоящее время общая сумма потребительских кредитов составляет 5 млрд. манатов. Тем временем, исследование, проведенное в сентябре 2017 года, показало, что, по меньшей мере, 70 из 100 новых автомобилей, приобретенных в стране до кризиса, покупались посредством банковских кредитов.

В довесок этому Агаев обратил внимание на последовательное повышение, начиная с 2014 года, налогов на импорт автомобилей. И если до 2014 года акцизный налог составлял 0,15 маната за кубический сантиметр двигателя импортируемой машины мощностью 2 тыс. кубометров, после акциз вырос до 0,20 маната, а с 2019 года — до 0,30 маната. То есть за 5 лет наблюдается двукратное увеличение этого налога. Если в 2013 году требовалось уплатить акцизный сбор в размере 1300 манатов при импорте автомобиля объемом до 3000 кубических сантиметров, то сейчас это обходится в 5600 манатов. Налог вырос в 4,5 раза.

Со слов эксперта, в стране нет каких-либо исследований, дающих точный ответ на вопрос – сколько людей нуждается в личном автомобиле.