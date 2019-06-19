Нефть, рейтинги и растущая минималка

С повышением минимальной заработной платы до 250 манатов (147 долларов) Азербайджан продвинется в рейтингах по этому пункту, поскольку даже в результате предпоследнего повышения минималки со 130-ти до 180 манатов (106 долларов) наша страна отставала от государств постсоветского пространства. Кроме этого, повышение минимальной зарплаты улучшит позиции Азербайджана в годовых отчетах перед международными структурами, сообщили источники #.

Речь идет об отчетах местного правительства перед программой устойчивого развития ООН, а также отчетах перед Евросоюзом, Советом Европы, авторами рейтингов по странам СНГ и международными финансовыми институтами. В целом же, по свидетельству специалистов, данное решение не сильно скажется на бюджетных расходах, поскольку оно вступает в силу с сентября текущего года, но поможет улучшить отчетные данные правительства о социальном благосостоянии по итогам текущего года — по декабрь включительно.

Таким образом, риски девальвации придутся на конец текущего — начало следующего года, считают в экспертных кругах, отмечая, что состояние рынка нефти обещает серьезное удешевление цены барреля в следующем году.

По мнению наших источников, предпоследнее повышение минимального порога оплаты труда до 106 манатов не сильно продвинуло нашу страну в рейтингах СНГ, поскольку Азербайджан по этому показателю все еще уступал России ($165), Беларуси ($154), Армении ($113), но был впереди Казахстана ($87) и Кыргызстана ($18). Т.е. страна оказалась посередине зарплатного списка стран содружества, тогда как до этого была в самом хвосте рейтинга. В результате недавнего повышения позиции Азербайджана, безусловно, улучшатся.

Что касается реального улучшения социально-экономической ситуации в стране, сообщается, что распоряжение, подписанное в связи с повышением минимальной заработной платы в Азербайджане, охватит более 500 тысяч работников государственного сектора. Однако прошлый опыт повышения выявил странные обстоятельства. «Если на первой из 19-ти ступеней зарплата поднимается до 180 манатов, то также на определенный процент поднимаются и более высокие зарплаты по другим ступеням. В результате в среднем зарплаты 450 тысяч лиц поднимутся на 30%», — сообщалось со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаев.

Действительно, минимальная зарплата увеличилась до 180 манатов и этот момент жестко отслеживался на уровне ответственных ведомств. Однако на какую сумму повысились зарплаты по действующей в системе оплат Единой тарифной сетке? Для этого достаточно просмотреть документ «Регулирование ежемесячных зарплат (должностных окладов) для работников предприятий и организаций, финансируемых из государственного бюджета», размещенный на сайте правительства относительно к минувшему и текущему году.

По данным, опубликованным на сайте правительства, разница зарплат по первому разряду Единой тарифной сетки составила 143 и 180 манатов соответственно в прошедшем и текущем году (после первого повышения минимального порога зарплат). По второму разряду заплаты увеличились со 146 до 187 манатов (на 41 манат), по третьему разряду — со 149 до 195 манатов (46 манатов), четвертому — со 152 до 203 манатов (51 манат), пятого — со 155 до 211 манатов и т.д. Зарплата на уровне 206 манатов (12 разряд) увеличилась в результате первого повышения минимальной зарплаты до 277 манатов. По 16-му разряду было до повышения 294 маната, а стало 363 маната, по самому высшему 19-му разряду до повышения зарплата составляла 825 манатов, а после оного увеличилась до 881 маната, увеличившись на 56 манатов.

По мнению экономистов, повышение по тарифной сетке было косметическим, зарплаты работающих в государственном секторе увеличились в пределах 30 — 50 манатов в соответствии с возможностями госбюджета. Специалисты отмечают, что в случае повышения минималки на 70 манатов, зарплата работника девятнадцатого разряда тарифной сетки должна была превысить тысячу манатов.

«Повышение минимальной зарплаты до 250 манатов с ростом зарплат большинства госслужащих на 40%, безусловно, хорошая новость. Зарплаты в стране очень низкие и должны быть повышены. Думаю, вслед за этим шагом повысятся и пенсии. Но есть одно обстоятельство. Экономика страны не имеет основательного фундамента, а 91,2% экспорта составляют энергоресурсы. Экспорт энергосырья остается единственным серьезным поставщиком валюты в Азербайджан. Для того, чтобы повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия в манатах, из Госнефтефонда нужно будет забрать больше долларов, что приведет к девальвации», — сказал по этому поводу экономист Натиг Джафарли.

Он также отметил, что при конвертации долларов в национальную валюту, сумма изъятых из фонда денег не изменится, однако эквивалент этих долларов к манату возрастет. «Все очень просто — стоимость одного доллара может составить уже не 1,7 манатов, как сегодня, а 2 маната и более», — по мнению Джафарли, на прогнозах сказываются опасения по рынку нефти.