Нефть продаем, оружие покупаем, а посольство не открываем?

В четверг министерство иностранных дел Израиля приветствовало решение правительства Армении об открытии посольства в Израиле.

«Это решение отражает значительный прогресс в наших дипломатических отношениях за последний год», – заявили в МИД Израиля.

Уточняется, что открытие посольства станет новой и важной главой в двусторонних отношениях между странами.

«Мы уверены, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами и сотрудничество между государствами во всех областях», — резюмировали в ведомстве.

Как известно у Азербайджана особые отношения с Израилем. Особенно это касается военно-технического сотрудничества, что со стратегической точки зрения необходимо Азербайджану.

Комментируя # данное решение Армении, политолог Ильгар Велизаде сказал, что Азербайджан находится в сложной ситуации, поскольку наша страна является членом ОИС и есть резолюции в рамках этой организации, которые обременяют обязательствами государства.

«Азербайджан не может действовать без оглядки на страны исламского мира. С другой стороны у нас хорошие отношения с Израилем и такой шаг Армении, может улучшить их отношения. Нельзя допускать до того, чтобы инициатива перешла к армянам. Азербайджан игнорировать этот факт не может, поэтому по дипломатическим каналам должен проработать вопрос открытия консульства или же посольства в Израиле», — сказал эксперт.

По его словам, нужно одновременно думать о том, чтобы такое же представительство было открыто на территории Палестины.

«Мы признаем независимость Израиля и Палестины. Что нам мешает открыть посольство и в Палестине, и в Израиле. Думаю, что этот шаг Армении должен быть хорошо осмыслен, должна быть определенная реакция, какой-то шаг от Азербайджана. Но естественно на паритетной основе, не только в Израиле, но и в Палестине», — считает аналитик.

В свою очередь политолог Эльхан Шаиноглу отметил, что азербайджанская сторона опаздывает.

«Этот вопрос я уже 10 лет поднимаю. Если между Азербайджаном и Израилем существуют дипломатические отношения, если они нам продают оружие, а мы им нефть, почему бы нам не открыть там посольство? У той же Турции в Израиле есть посольство. Если взять иранский фактор и давление у Ирана с Арменией отношения лучше, чем с Азербайджаном, пусть он оказывает давление на них. Все это только предлог, и, я думаю, что сейчас после открытия посольства Армении в Израиле, этот вопрос актуализируется. В противном случае, Армения усилит антиазербайджанскую пропаганду в Израиле», — резюмировал он.