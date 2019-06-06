Нефть может опуститься до 50 долларов к сентябрю

Средневзвешенная цена нефти упала в среду ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель. Кстати, именно на этом уровне экспортная стоимость барреля сырой нефти заложена в бюджете текущего года. В последний раз ниже данной отметки эталонная марка Brent торговалась в начале январе текущего года – тогда котировки падали до 59,05 долларов за баррель.

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала на 3,2 % и опустилась до отметки в 59,19 доллара за баррель. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI в среду потеряла более 5% и опустилась до 50,7 доллара. Это также минимальная цена с начала января текущего года. На этом фоне стоимость азербайджанской нефти «Азери Лайт», упав на 2,77 доллара, составила 64,32 доллара. Наблюдается стремительное падение цены нашей нефти, которая еще 31 мая она торговалась за 69,75 доллара, а днем раньше – 31 мая цена «Азери Лайт» составляла 71,14 доллара. В середине апреля стоимость нашей нефти была на отметке 74, 86 доллара за баррель.

«Черное золото» дешевеет на фоне публикации Минэнерго США еженедельных данных по запасам нефти, уверены аналитики. Согласно отчету, они выросли на 6,8 миллиона баррелей и по состоянию на 31 мая достигли отметки в 483,26 миллиона баррелей. В то же время аналитики ожидали, что объем запасов нефти в Соединенных Штатах снизится на два миллиона баррелей.

По мнению местных экономистов, зависимость бюджета от нефтяных доходов ставит под угрозу экономическую стабильность при падении индексов на мировых биржах. Доходы государственной казны на текущий год рассчитаны из цены на нефть в 60 долларов за баррель, при этом правительство все это время рассчитывало на цену нефти где-то в районе 75 долларов за баррель для покрытия дефицита народного кошелька и возросших в связи с социальными мерами бюджетных расходов.

B структуре доходов 59,8% или 13 млрд. 700,3 млн. манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 40,2% или 9 млрд. 217,2 млн. манатов — от ненефтяного сектора. Доходы госказны прогнозируются на уровне 22 млрд. 917,5 млн. манатов. При этом свыше половины бюджета будет сформировано за счет прямых поступлений из Госнефтефонда в размере 11 364,3 миллиона манатов. Таким образом, в формировании бюджета нефть и нефтепродукты играют огромную роль, а прямое участие Нефтяного фонда больше 50%. Если же прибавить к этому еще и косвенное участие нефтяных денег, то зависимость составляет около 70%, говорит Исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» (ReAl), экономист Натиг Джафарли

По его словам, стабилизация экономической ситуации, небольшая тенденция роста, которая наблюдается в стране с минувшего года, непосредственно связана с нефтяными ценами, которые поднялись на 30-34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления в госбюджет Азербайджана с учетом косвенных факторов зависят от нефти на 70%, а внешняя торговля и вовсе зависит от нефти на 96%. Печальный опыт 2015 — 2016 гг. был обусловлен именно этой всесторонней привязкой к нефтяным поступлениям, кроме того, страна очень сильно зависит от импорта продукции, что привело к двузначной инфляции. По словам Джафарли, в некоторых сферах имеется почти стопроцентная зависимость, начиная от лекарств и заканчивая одеждой и автомобильными запчастями, бытовой техникой и так далее. Не случайно глобальный спад цен на нефть в 2014 году привел к 50-процентной девальвации национальной валюты, двузначной инфляции и экономическому спаду.

С конца 2018 года динамика была положительной, поскольку цена нашей нефти устойчиво повышалась, однако экономика страны страдает от хронических проблем. Экономическое состояние страны тесно связано с ценой на нефть – энергетический сектор составляет 90% экспорта и финансирует половину национального бюджета. Поскольку цены на нефть с тех пор выросли, экономика скромно поднялась и сейчас находится на инертном уровне с увеличением в районе одного или двух процентов.

По свидетельству экономиста, именно рост бюджетных поступлений стимулирует экономическое развитие, государственные инвестиции остаются ключевым источником финансирования инвестиционных проектов. «Основным игроком в экономике остается государство. Мы уже наблюдали, как сокращение бюджетных расходов на инвестиционные проекты почти на 4 млрд. манатов в 2016 году привело к катастрофическому падению ВВП на 3%. Это был наихудший показатель среди стран СНГ», — говорит Джафарли.

По прогнозам эксперта, нефтяное благополучие зыбко, а цена «черного золота» может существенно понизиться, — до 50 долларов за баррель уже к сентябрю. С его слов, национальная валюта способна продержаться на текущем уровне два месяца при отметке 55 долларов за баррель.