Недоспал — килограммы набрал

Проблема детского сна в последние несколько лет актуализировалась и, чаще всего, ее стали связывать с развитием девайсов и появлением социальных сетей.

Сон — важная составляющая жизни индивида, человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Еще большее место занимает сон в детском возрасте: новорожденный спит в среднем 18 часов в сутки, а сон годовалого ребенка составляет около 13 часов.

Однако, чрезмерное увлечение смартфонами, зависание в интернете ведет к нарушению сна у детей. Нередко эта вредная привычка приводит и к нарушению нервной системы ребенка. Малыш кричит во сне, видит кошмары, вследствие чего время сна сокращается. Ученые уверены, что нарушение режима сна ведет к ожирению. Однако, новые исследования показывают, что порой и ожирение может стать причиной нарушения сна. Получается какой-то замкнутый круг: ожирение=нарушение сна, нарушение сна=ожирение.

Врач диетолог-эндокринолог, получившая образование в Израиле, Азай Мусаева в интервью # отметила, что ее подход к питанию детей отличается от большинства других диетологов. “Однако руководители детских садов, детские психологи, специалисты национального здоровья — все те, кто работает с детьми, солидарны со мной. По моему мнению, здоровый образ жизни, это не только физическая активность, здоровая еда, но и, конечно же, здоровый сон. Существует три важных фактора, способные поддержать этот образ жизни: естественность, привычка, поведение человека. А в поведение человека входит и сон. Ожирение в ХХI веке одна из проблем, которая остро стоит перед здравоохранением. Оно является ведущим фактором риска, серьезных осложнений работы сердечно-сосудистой системы. С учетом роста ожирения, все более актуальной становится проблема нарушения сна, часто сопутствующей этой патологии. Одна из главных причин нарушения сна у детей связана с синдромом обструктивного апноэ сна. Этот синдром у взрослых считается причиной развития сердечно-сосудистых катастроф. Детский синдром обструктивного апноэ сна в зависимости от используемых для его диагностики методов, встречается в 10-13% случаев. Есть основания полагать, что он часто остается не выявленным. При нарушениях сна у детей запускается порочный круг. Он развивает инсулинорезистентность ночной гипогликемии, изменения углеводного обмена. И, безусловно, бессонница влияет на ожирение. Но, мы не можем утверждать, что если ребенок ведет образ жизни, при котором мало спит, недосыпает, то обязательно появляется ожирение. Но, ясно, что нарушается обмен веществ, гликемия и так далее”, — сказала доктор. По ее словам, часто ребенок с избыточным весом храпит. “Ожирение негативно влияет и на психологическое состояние ребенка, и на его эмоции. Лишний вес порождает у детей и подростков неуверенность в себе, существенно снижает самооценку, что приводит к проблемам с учебой, вызывает насмешки сверстников и, как следствие, приводит к изоляции и депрессии. Так что, можно согласиться с мнением, что лишний вес порой ведет к бессоннице”, — согласилась А.Мусаева с иностранными коллегами.

Обычно, если у ребенка нет гормонального сбоя, но он набирает вес, а бороться — то есть правильно питаться, заниматься спортом просто не хочет, необходимо принимать срочные меры. Диетолог считает, что если у ребенка началось ожирение, значит в юном организме уже произошло нарушение. “Необходимо выявить причину, которая мешает ребенку оставаться в нормальном весе. Как врач, я сперва узнаю причину набора лишнего веса, изучаю генетику ребенка, а затем составляю рацион, который работает без спорта”, — сказала специалист.

Газета The Guardian пишет, что в результате проведенных исследований выяснилось, что во всем мире количество детей до 16 лет, поступивших в больницы с первичным диагнозом расстройства сна, растет.

С чем же связано это нарушение и что думают об этом местные эксперты?

Детский психолог Афаг Амирли считает, что в вопросе нарушения сна и бессонницы, важен вопрос возраста ребенка. “Возможно то, что ребенок засыпает с трудом, часто просыпается и так далее, в раннем возрасте связано с тем, что нервная система просто еще не сформирована, процессы еще не стабилизировались. Например, подобное наблюдается у недоношенных детей. Однако, проблемы со сном у детей более старшего возраста могут быть связаны с физиологическими процессами. Например, ожирением. По ее словам, иногда нарушение сна у детей связано с подростковой депрессией, психическими нарушениями. “Бессонница и нарушение режима сна могут быть первыми признаками невроза. Порой ребенок не понимает, что пребывает в депрессии, что у него нарушена нервная система. Понять это можно только по симптомам. Если появились подозрения на депрессию или невроз, необходимо обследовать ребенка”.

Однако, по мнению психолога, проблема может быть и не связана с какими-то серьезными нарушениями в организме. “Когда ребенок беспокойный, эмоциональный, впечатлительный, он может плохо засыпать, беспокойно спать, просыпаться часто или спать меньше нормы. В этом случае родителям надо попытаться узнать: возможно ребенок столкнулся с проблемой, переживаниями, которые скрывает от старших. Столкновения с другими детьми, давление со стороны сверстников, непонимание со стороны учителей — все это может усложнить процесс засыпания, стать причиной беспокойного сна. Также, проблемы со сном у детей наблюдаются в том случае, если у ребенка синдром рассеянного внимания и гиперактивности. В этом случае дети много двигаются во сне, беспокойно спят”, — добавила Афаг Амирли.

Но, нередко и интернет-зависимость, социальные сети, игры тоже влияют на нарушение всего режима, в том числе и сна. “Когда все внимание ребенка направлено на смартфон или планшет, а доступ к девайсам свободен, ребенок может допоздна не выпускать его из рук, это негативно влияет на сон ребенка. Нередко в играх присутствуют страшные сцены, пугающие персонажи, что и становится причиной нарушений”, — подытожила детский психолог.

Специалист в области цифровых технологий, автор книги “Отведите глаза от экрана” Таня Гудин считает, что прежде чем обвинять социальные сети, интернет и девайсы, родителям не помешало бы искать причину такого внимания детей к интернету в себе. “Если ребенок поздней ночью сидит в социальных сетях, в этом виноваты не сети, а родители”, — утверждает эксперт.

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