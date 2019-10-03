Недержание мочи и большая политика

Все тайное или тщательно отрицаемое, рано или поздно становится явным. Более того, нередко сторона, ранее отрицавшая касавшуюся ее информацию специфического свойства, позже подтверждает ее, причем пытаясь еще и извлечь из этого определенные выгоды. Такая ситуация, достойна пера Зощенко, имеет место в Армении. Там, как известно, продолжается судебный процесс над вторым президентом РА Робертом Кочаряном.

Напомню хронологию событий. В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Роберта Кочаряна на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Чуть позже, 13 августа прошлого года, апелляционный суд Армении освободил Кочаряна из-под стражи на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. Суд тогда не исключил полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти, хотя экс-глава остался обвиняемым.Но, уже 7 декабря 2018 года Кочарян вновь был арестован.

Более того, уже в 2019 году суд наложил арест на всё имущество Кочаряна, кроме пенсии. Правда, 18 мая 2019 года суд вновь освободил Кочаряна из-под ареста под поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, которые выплатили залог за второго президента РА. Но и это был не конец истории. Ведь 25 июня Кочарян был арестован в третий раз по решению апелляционного суда Армении. И с тех пор борьба за свободу Роберта Седраковича продолжается.

Вон, армянские СМИ полны сообщений о том, что именно его судьба была темой переговоров между посетившим Ереван президентом России Владимиром Путиным и супругой второго президента РА Беллой Кочарян. Не сидит сложа руки и сам обвиняемый. Роберт Кочарян, как сообщают армянские СМИ, хочет любой ценой прооперироваться, чтобы иметь обоснованную причину для перенесения судебного процесса, начинающегося 7 октября.

Так, по сведениям Первого Информационного, Кочарян, обращаясь в медицинский центр Измирлян, пожаловался, что страдает от ночного недержания мочи, и у него есть аденома простаты, проблема со здоровьем, которую имеют почти все мужчины старше 50 лет, но для которой возникает необходимость в хирургическом вмешательстве только в крайнем случае, чего в случае с Кочаряном нет. «Что касается истории, связанной с ночным недержанием мочи, то это тоже не проходящий трюк, поскольку фактических доказательств страданий от подобной болезни не существует. Так что Кочарян будет вынужден участвовать в судебном процессе и нести свою долю ответственности»,- пишет Первый Информационный.

Чем закончится вся эта история с арестами второго президента РА, будет ли он окончательно освобожден или все же получит реальный судебный срок, нам не ведомо да и не так уж и интересно. Зато, мы можем вспомнить иное. Дело было в 2006 году. Во Франции, в замке Рамбуйе, состоялся очередной раунд переговоров между президентами Азербайджана и Армении. Страну-оккупант тогда представлял именно Роберт Кочарян. И он тогда покинул встречу, как позже было сообщено в прессе, скрывшись в клозетах замка.

Помнится, официальный Ереван тогда всячески отрицал причину внезапного побега Роберта Кочаряна. Но, как видим, по прошествии времени, на фоне угрозы получения реального судебного срока, по сути пришло признание, что второй президент РА страдает недержанием мочи, что вполне могло стать причиной его спринтерского побега в клозет замка Рамбуйе в 2006 году. И тут приходится вспомнить поговорку, которая гласит — никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.

И запомнить эту поговорку вовсе не мешало бы нынешнему премьер-министру РА Николу Пашиняну. Потому, что его рейтинг стремительно падает и уже вовсю призывы не только к отставке Пашиняна, но и к его аресту. Если арест случится, то я вовсе не удивлюсь новости о том, что Пашинян также страдает недержанием мочи. Тем более, что словесным недержанием, как признают в РА, он страдает давно и серьезно.