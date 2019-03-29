«Неделя Франкофонии»: послы рассказали, что приготовили бакинцам

Завтра в Баку стартует ежегодный фестиваль «Неделя Франкофонии». В этом году он стал еще масштабней, охватил различные сферы, и принял новых участников. Участниками «Франкофонии», помимо посольства Франции, стали представительства Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительство Евросоюза.

Франкофония — международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не степень владения французским языком населения той или иной страны, хотя это приветствуется, а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

Фестиваль продлится до 15 апреля и подарит бакинцам большое количество различных культурных и образовательных мероприятий, а также кинофестиваль, который пройдет с 2 по 14 апреля на площадках Park Cinema, Landmark Cine club и YARAT.

Накануне состоялась пресс-конференция во главе с Аурелией Бушез, в которой приняли участие 11 послов, а также представители различных организаций.

Как сообщает #, главы дипкорпусов детально рассказали журналистам о мероприятиях, которые они подготовили для «Недели Франкофонии», признались, что лично посетят большую часть выставок, концертов и кинопоказов в рамках фестиваля, и призвали сделать то же самое всех остальных, подчеркнув важность и значимость данного события.

Так, посол Бельгии Берт Шуфс рассказал о юбилее Жака Бреля, выдающегося бельгийского певца, поэта и актера, 90-летие со дня рождения которого широко отмечается во всем мире. Мероприятие «Знаменитый Жак», посвященное артисту, состоится 8 апреля в Landmark Cine club, и как отметил посол, «это будет особенный вечер, с многочисленными конкурсами и сюрпризами».

Первый советник делегации ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис выразил благодарность посольству Франции и отметил, что «Франкофония» — это большой праздник культуры, во всей красе раскрывающий многообразие традиций участвующих стран. Также Д. Даниилидис заявил, что как представитель Евросоюза он счастлив быть частью этого грандиозного события.

Посол Румынии Дан Янку пригласил всех желающих на мероприятие «Румынские народные сказки», которое пройдет 6 апреля в Baku Hogwarts School, а посол Молдавии Георгий Леуке сообщил, что это уже второе участие его страны в «Неделе Франкофонии»:

«Мы представим две картины в рамках кинофестиваля Франкофонии, а также проведем выставку под названием «My Heart is Moldova», которая раскроет всю красоту нашей страны», — сообщил Георгий Леуке. Открытие выставки состоится 10 апреля в Центре современного искусства.

Посол Мексики Родриго Лабардини анонсировал литературный вечер «Французский язык в творчестве мексиканских писателей», который пройдет 11 апреля в Университете языков, подчеркнув, что речь пойдет о таких величайших авторах, как Карлос Фуэнтес, Альфонсо Рейес и Октавио Пас.

Швейцария подарит бакинцам концертную программу «О прекрасное лето! Вечные песни», 30 марта в Международном центре мугама, с участием вокалиста и гитариста Марка Аймона и ударника Эфраима Салзмана. После выступления в Баку, музыканты отправятся в Сумгаит, и 1 апреля повторят свою программу для жителей этого города.

Концертная программа в рамках «Недели Франкофонии» продолжится 6 апреля грандиозным вечером электронной музыки в iN Club с участием известного французского ди джея Shlømo.

Еще один концерт подарит публике Посольство Марокко, и это будет программа «Arabaesque» от известного марокканского пианиста Маруана Бенабдаллаха, которая будет представлена 12 апреля в Международном центре мугама.

Помимо этого, Посольство Франции в рамках «Недели Франкофонии» проведет выставку черно- белых фотографий известного азербайджанского фотографа Майи Багировой, посвященной Парижу, и ряд других мероприятий, в том числе конкурс, посвященный знанию французского языка для студентов 18-25 лет, победители которого получат возможность отправиться в столицу Франции.

Впервые в «Неделе Франкофонии» примут участие Коста-Рика и Эстония.

Помимо прочего, в рамках фестиваля состоится интеллектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?», международный турнир по шахматам, и мн.др.

Программа «Кинофестиваля Франкофонии» также насыщенная и разноплановая. Зрителям будут представлены следующие фильмы: «Корпорация» (Франция, 2017, 11 апреля в YARAT), «Вероника» (Румыния, 1973, 9 апреля в Baku Hogwarts school), «Жизнь» (Марокко, 2017, 5 апреля в Landmark), «Милика» (Молдавия, 2014, 3 апреля в YARAT), «Казантзакис» (Греция, 2017, 13 апреля в Park Cinema Flame Towers), «Мосты времени» (Прибалтика, 2018, 9 апреля в Park Cinema Flame Towers), и др.

Вход на все мероприятия в рамках «Недели Франкофонии» — свободный.

Подведение итогов и церемония закрытия фестиваля состоится 15 апреля в отеле Landmark.