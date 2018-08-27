Небо над Эстонией вновь открыто для самолетов НАТО

Воздушное пространство Эстонии с понедельника, 27 августа, снова будет открыто для маневров боевой авиации стран НАТО, которые были прекращены 7 августа, когда летчик испанского истребителя ошибочно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух». Об этом со ссылкой на министра обороны Эстонии Юри Луйка сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Отмечено, что расследование инцидента с пуском ракеты, которую до сих пор не нашли, продолжается. Министр повторил, что пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» не представлял угрозы гражданской авиации.

«Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо открыть воздушное пространство страны для самолетов НАТО, выполняющих боевое дежурство в небе стран Балтии и отрабатывающих боевые маневры», — сказал Луйк.

Он также добавил, что теперь на смену испанским ВВС патрулировать небо Балтии будут португальские военные.

Напомним, 7 августа самолет ВВС Испании Eurofighter ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух». По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Однако длительные поиски выпущенной ракеты завершились безрезультатно.

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