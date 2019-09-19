Неаполитанский мастер рассказал, какой должна быть настоящая пицца

Организаторы девятого фестиваля Pizza Village в Неаполе рассказали РИА Новости, как проходит их мероприятие и что отличает подлинную неаполитанскую пиццу от остальных.
Площадкой для проведения ежегодного фестиваля пиццы по традиции стала набережная Караччоло, которая превратилась в одну огромную пиццерию под открытым небом длиной в один километр 200 метров. На площади 30 тысяч квадратных метров разместятся 50 местных неаполитанских пиццерий, которые за десять дней праздника планируют приготовить 100 тысяч единиц самого известного в мире итальянского блюда.
«Пицца для нас стала тем послом, который может привлечь туристов в Неаполь. Мы хотим стать как Октоберфест (немецкий фестиваль пива). Слово «пицца» — единственное итальянское слово, которое одинаково во всех языках, даже в русском», — сказал один из организаторов фестиваля Фабрицио Кюне.
| 2019-09-19T09:25:48+00:00 19 сентября 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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