Не золотом единым: стоит ли наращивать золотые резервы?

Золото считается одним из наиболее выгодных капиталовложений, и многие страны стремятся вкладываться в этот металл. На днях депутат Милли Меджлиса Тахир Керимли во время обсуждения во втором чтении проекта государственного бюджета страны на 2020 год заявил, что Азербайджану важно нарастить свои золотые резервы. По его словам, Азербайджан должен искать новые месторождения золота.

Экономист, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» (REAL) Натиг Джафарли заявил #, что золотодобыча в Азербайджане растет.

«Мы этот металл добываем, но не обрабатываем. Концентрат, содержащий золото, отправляют в Швейцарию, где его превращают в золотые слитки. Часть золота после этого возвращается в нашу страну. Наладить весь процесс в нашей стране возможно, но иностранные компании — партнеры в этом не заинтересованы. Для этого нужны новые заводы, новые технологии, это все организовать будет непросто. Сложно найти качественных бизнес партнеров в этом вопросе, но попытаться можно»,– сказал он.

По его словам, нет точных цифр, сколько золота в наших месторождениях. Нужен анализ ситуации, ведь иногда золотодобыча может обходиться дорого и быть нерентабельной.

Кстати, недавно золотодобывающая компания Anglo Asian Mining PLC, сосредоточенная в Азербайджане, представила Trend сводные данные о своей геологоразведочной деятельности за третий квартал 2019 года на своих контрактных зонах в Гедабеке, Гоше, Ордубаде и др. За отчетный период, в северо-восточной области Гедабекской контрактной зоны было обнаружено два новых месторождения, одно из которых — золото-медное, включающее три определенных области, было названо «Авшанджлы», а второе, являющееся золотоносной кварцевой жилой — «Гилар».

Интерес к золоту, по словам Н.Джафарли, во все времена рос на фоне войн, экономической и политической нестабильности, и именно при помощи него инвесторы стараются минимизировать потери. Еще два года назад унция золота на мировом рынке стоила менее 200 долларов, а теперь порядка 1,5 тысячи. Это существенный взлет.

«Такие страны, как Иран, Россия, Китай наращивают свои золотые резервы. Но они живут под санкциями, и золото им необходимо, если вдруг они столкнутся с ситуацией, когда лишь благодаря ему они смогут осуществлять жизненно важные покупки. Однако,– говорит Н.Джафарли,– инвестировать в этот инструмент, который зависит скорее не от экономических, а от политических показателей, рискованно. Агрессивно наращивать запасы золота опасно, ведь если военная напряженность в мире упадет, его стоимость упадет вместе с ней.

Например, если в 2020 году к власти в США придут демократы, если экономические войны США с Китаем прекратятся, то цена золота упадет. 30 лет падений и взлетов цен на золото показали, что они никогда не держались только на экономической составляющей»

По словам эксперта, не надо делать ставку на что-то одно. Нефтяной Фонд придумал самую разумную многовалютную корзину, и это оптимальный вариант, отметил Н.Джафарли. Если стоимость одной валюты снижается, то другая повышается. Помимо этого, есть золото, недвижимость.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что ставку только на золото делать неразумно.

«Мы упустили время для того, чтобы наращивать золотые резервы. Я несколько лет назад высказывал мнение о том, что Нефтяному Фонду стоило больше денег переводить в золото. Тогда оно стоило на 60-70% дешевле, чем сейчас»,– сказал он #.

Он отметил, что в Азербайджане есть золотые месторождения, но некоторые из них остались в Карабахе, и сейчас за счет них Армения увеличивает свои золотые запасы. По словам Н.Агаева, добытое золото необходимо очищать от примесей, и это делают за границей.

«Раньше у Azergold не было опыта, а на мировой рынок выйти было надо. Теперь есть и опыт и средства, чтобы самим рафинировать золото, так как в противном случае часть его остается за рубежом. Это, правда, не самое экологичное производство, но сейчас есть современные технологии»,– сказал эксперт.

Не надо забывать, что у нас есть и другие ценные металлы, например, в Балаканском районе, говорит он. В Нахчыване, скажем, есть залежи молибдена, который мы отправляли в советское время в Среднюю Азию. По его словам, некоторые металлы можно добывать, продавать при необходимости за границу, приобретая то же золото. Впрочем, есть необходимость и в платине. Н.Агаев считает, что Азербайджан мог бы заниматься редкими и редкоземельными металлами, но у нас не хватает специалистов в данной сфере.