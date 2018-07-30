Не вынесла душа поэта: Мария Захарова написала песню для Кати Лель

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стала соавтором текста песни «Сполна» певицы Кати Лель.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна»? И нет, и да. История удивительная», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что ранее не была знакома с Лель, однако однажды случайно пересеклась с ней и разговорилась; певица рассказала «о своей жизни, переживаниях, чувствах».»Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — отметила Захарова.

Встреча так впечатлила Захарову, что наутро она записала текст, строчки которого и вошли в песню.

«Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно. Можно только почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей», – добавила она.

Дипломат отметила, что для творчества ей нужно искреннее вдохновение, сообщает ТАСС.

«Я на заказ не работаю. Мне нужно почувствовать, понять, должны появиться эмоции. И тогда могут прийти строки», – сказала Мария Захарова.

Ранее Захарова уже писала тексты к известным произведениям: на открытии Московского международного кинофестиваля в 2017 году певица Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память», написанную Марией Захаровой.

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