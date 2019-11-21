Не все в шоколаде: Азербайджан импортирует его на сумму $30 миллионов, а экспортирует – всего на 3.

На полках отечественных магазинов можно встретить шоколад из разных стран, а вот плиточного шоколада азербайджанского производства не найти. Есть, правда, местные шоколадные конфеты, но нельзя сказать, что они пользуются большим спросом.

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года импортировал шоколада на сумму 30 млн. 418 тысяч долларов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В январе-сентябре Азербайджан импортировал 12,164 тыс. тонн шоколада на сумму $30 млн 418,78 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт в количественном выражении увеличился на 6,9%, в стоимостном — на 13%».

Основным поставщиком шоколада в Азербайджан является Россия. В частности, за 9 месяцев 2019 года из РФ импортировано 8,802 тыс. тонн шоколада (рост на 16,9%) на сумму $20 млн. 469,29 тыс. (рост на 22,3%). В целом, на РФ пришлось 72,3% импорта шоколада в Азербайджан за январь-сентябрь 2019 года.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина. В течение января-сентября из Украины импортировано 1,558 тыс. тонн продукции на сумму $2 млн 900,56 тыс.

В тоже время Азербайджан в январе-сентябре экспортировал 1,5 тыс. тонны шоколада (рост на 24,2%) на $3 млн 156,22 тыс. (рост на 21,4%). При этом экспорт в Россию составил 835,33 тонн (рост на 46,44%) на $1 млн 789,52 тыс. (рост на 48,7%).

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что мировой шоколадный бизнес сосредоточен в руках нескольких крупных компаний. По его словам, в некоторых странах идут войны за право управлять стоимостью какао бобов — основного ингредиента шоколада.

«Сейчас большинство производителей используют при изготовлении шоколада все больше разных добавок, в частности растительное масло, соевые компоненты и ароматизаторы. Это удешевляет его стоимость, но он утрачивает тот вкус, за который его ценили»,–говорит он.

Что касается нашей страны, то, по убеждению Н.Агаева, у нас не получится делать такой шоколад, как во многих других странах. А для экспорта, нужно что-то, что не могут предложить остальные, но чтобы изготовить такой шоколад нужна креативность, фантазия, чего нет.

«Например, я ел в Турине шоколад с шафраном, у него очень необычный вкус, а ведь можно было бы изготавливать его и у нас. Помимо отсутствия фантазии, нам еще не хватает оперативности, мы слишком медлительные. В нашей стране не могут преподносить свою продукцию, так что,– говорит эксперт,– если и наладим производство шоколада, рынок сбыта станет большой проблемой. Например, у нас выращивают большое количество инжира, который в том числе сушат, а вот лидером по экспорту сушеного инжира является отнюдь не наша страна, а Турция».

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов отметил #, что главное в производстве шоколада иметь дешевое сырье, в первую очередь, какао масло и какао порошок. Если оно в Азербайджане будет, то можно будет говорить об увеличении производства шоколада, но сейчас оно обходится слишком дорого.

«Скажем, в России и Украине такое производство рентабельно вследствие большой численности населения. Бизнесмены там заинтересованы в развитии данного бизнеса, это огромный рынок. В Азербайджане же всего 10 миллионов человек, из которых где-то 3 миллиона находятся за пределами республики. Можно, конечно, возразить, а как же маленькие Швейцария и Бельгия, являющиеся признанными лидерами в производстве шоколада? Но у этих стран есть высокие технологии и налаженные рынки сбыта. Они постоянно развиваются в производстве шоколада, неустанно работая в этом направлении. У них есть качество, традиции, внутренний и внешний рынок. Многие туристы, приезжая в эти государства обязательно покупают огромное количество шоколада и сами жители этих стран являются крупнейшими потребителями местного шоколада»,– заявил он.

По словам В.Магеррамова, Азербайджан просто не сможет конкурировать с вышеупомянутыми и многими другими странами. У нас и низкая покупательская способность населения. Есть семьи, которые не могут позволить себе покупку шоколада даже несколько раз в год, покупая только самые важные продукты питания, говорит эксперт.

«Азербайджан не может обеспечить себя зерном, мясом, молоком и другими необходимыми продуктами питания. Куда уж говорить о шоколаде? Да, мы его производим и даже экспортируем, но в небольших количествах. Удешевление стоимости,– отмечает В.Магеррамов происходит во многом благодаря добавлению местных орехов, изюма и т.д. Мы поставляем некоторое количество шоколада в Россию, и он из-за низкой цены пользуется спросом у несостоятельной части населения. Свой шоколад Россия продает дороже».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что у нас можно, как в европейских странах, открывать небольшие цеха и делать шоколад вручную. Это создаст некоторое количество новых рабочих мест.

«При желании можно обеспечить шоколадом внутренний рынок. Но чтобы он был качественным, нужна конкурентная среда. У нас есть несколько кондитерских фабрик, однако еще кому-то заняться этим бизнесом будет трудно из-за монополии и бюрократических препон. На широкую ногу, в целях экспорта, производство шоколада наладить не удастся. Но,–говорит Дж.Исмаилов,– можно выпускать хурму, сушеный абрикос, киви и другие фрукты в шоколаде. Такой продукт мог бы заинтересовать иностранных покупателей».