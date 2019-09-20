Не в Болтоне дело

На днях, как сообщают западные СМИ, на закрытой встрече в Нью-Йорке уволенный Трампом бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику своего вчерашнего шефа.

Он прошелся по всему спектру тем, которыми сам занимался в администрации. В частности, назвал «ужасным сигналом» решение американского лидера пригласить главарей радикального движения «Талибан» на переговоры в загородную резиденцию. Кроме того, по мнению экс-советника, переговоры американцев с КНДР и Ираном были обречены на провал, так как эти страны не планировали отказываться от ядерного оружия. Бывший помощник главы государства также считает, что именно отказ Трампа от ответных действий на сбитый иранскими вооруженными силами американский беспилотник привел к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Можно предположить, что причиной таких откровений Болтона стали личные счеты с президентом. Ведь Трамп, отправляя своего помощника в отставку, объяснил это решение тем, что Болтон совершил серьезные ошибки и не находил общий язык с представителями вашингтонской администрации. Обидно, досадно (как пелось в песне Высоцкого), но и неправдой эти определения деятельности Болтона не назовешь. Уж больно резок был сей господин в продавливании своей жесткой линии везде, где только можно. К примеру, позитивных и доброжелательных оценок его работы (за все время присутствия Болтона в администрации США) встречать не приходилось ни в одном из СМИ. А это о многом говорит.

Место Болтона теперь занял не очень известный функционер по имени Роберт О’Брайен. С момента президентской инаугурации в январе 2017 года он стал уже четвертым на должности советника по национальной безопасности. И многие наблюдатели считают, что с его появлением внешняя политика США станет проще. Потому что проводить ее будут уже Помпео или Трамп. Президент будет играть доминирующую роль, и проблем больше не возникнет, так как в Белом доме больше не будет такого резкого и независимого голоса, как было при Болтоне.

Единственным плюсом для оппонентов США в назначении нового советника станет то, что в американской внешней политике будет больше предсказуемости и последовательности. Все-таки Болтон был более самостоятельной фигурой на политической арене и мог позволить себе спорить с руководством, будь то Трамп или Помпео. Сейчас становится известно, что раньше в Белом доме шла закулисная борьба между советником по национальной безопасности и главой внешнеполитического ведомства США (то есть, между Болтоном и Помпео). Сегодня раздражающий фактор устранен: воинственного и принципиального заменил лояльный. То есть, замена непреклонного Болтона на лояльного функционера Роберта О’Брайена может сделать американскую внешнюю политику более предсказуемой, чего, скорее всего, и ждут сейчас многие страны, хоть и не показывают этого слишком явно.

Главный вопрос — смогут ли теперь Иран, КНДР, Россия, Китай и Венесуэла вздохнуть с облегчением, если О’Брайен считается более уступчивым и сговорчивым, чем Болтон? Вот этот момент очень спорный. Нельзя, например, полностью исключать, что политика США по отношению к вышеперечисленным странам останется жесткой, хотя при этом, скорее всего, окно возможностей для диалога с ними не только сохранится, но и расширится. Одно это, само по себе, уже неплохо.

Если рассматривать ситуацию с соседней с нами страной, недавно Трамп уже дал понять, что готов резко перейти от страшных угроз к диалогу. Но в иранском случае это весьма сложно. Прежде всего, из-за фактора Израиля, к мнению которого, как все успели заметить, Трамп всегда прислушивается весьма чутко. И не будем забывать, что Трамп все-таки выкинул в корзину продукт многолетних титанических усилий дипломатов многих стран, включая США и Иран, — Совместный всеобъемлющий план действий, который ставил под контроль ядерную программу Тегерана.

И что мир имеет теперь? По условиям той сделки, Иран отказался от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако после того как США вышли из сделки и восстановили санкции, Тегеран в ответ возобновил отдельные работы по своей ядерной программе.

Далее — этим летом конфликт между США и Ираном едва не пересек красную черту. Сперва иранские военные сбили американский беспилотник, и инцидент чуть было не закончился войной. Затем в Ормузском проливе неизвестными силами было атаковано несколько торговых судов. Потом в Гибралтаре Великобритания арестовала иранский танкер, и в ответ иранцы арестовали британское судно. Только после нескольких недель переговоров аресты были сняты.

Но кто может гарантировать, что теперь то уж риск начала военного конфликта полностью снят с повестки? И тут поневоле приходишь к выводу, что вовсе не в Болтоне дело.