Не уничтожать, а раздавать нуждающимся

Контрабандная продукция подлежит уничтожению, что принято объяснять тем, что неизвестны условия хранения товара, что он может быть опасен для потребления, а также тем, что передача таких продуктов населению может привести к случаям коррупции внутри страны. В итоге огромное количество качественных продуктов питания зарывают в землю.

Недавно в России Роспотребнадзор предложил закрепить законодательно положение о запрете уничтожения пригодных к употреблению продуктов. Впрочем, эту инициативу раскритиковали в Россельхознадзоре, заявив, что подобное может нести риски для здоровья человека и животных.

А что думают по этому поводу отечественные эксперты — стоит уничтожать такие товары или целесообразнее их использовать?

Вместо того, чтобы ликвидировать пригодные к употреблению продукты питания, следует отдавать их воинским частям, тюрьмам, или просто раздавать нуждающимся. Об этом «Зеркало» сказал вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

«Если при ввозе товаров возникли проблемы на таможне, это еще не означает, что он плохой. Например, Евросоюз пропускает только стандартную продукцию. Если те же овощи или фрукты не вписываются в стандарты по размеру или внешнему виду, им путь туда заказан. Но стандартными могут быть только генно-модифицированные сельскохозяйственные товары».

По его словам, продукты должны проверяться санитарной службой, и если они пригодны в пищу, преступно зарывать их в песок. Это же касается и вино-водочной продукции.

Наш собеседник отметил, что уничтожать нужно только просроченные, опасные для здоровья, продукты питания. Но как раз они зачастую попадают на наш рынок.

«Так, полгода назад на таможне было задержано полтонны картофеля, зараженного червями. Куда они делись потом, неизвестно. Тут проблема в отсутствии прозрачности. Зачастую уничтожают только часть контрабандной продукции, а остальная попадает на прилавки отечественных магазинов. Иногда на прилавки попадает даже продукция из Армении, как же так получается, что она проходит через таможню? Нужно более тщательно контролировать данную сферу, ведь пищевая безопасность – одна из основ государственной безопасности».

По мнению некоторых отечественных экспертов, товары могут не попадать в страну не только из-за проблем с качеством или документами, а также из-за монополии, существующей на рынке. В некоторых случаях товары не пропускают в политических целях, как это не раз было в России. Там, в свое время запрещали молдавское и грузинское вино, объявив его некачественным. Многие продукты питания из Украины постигла та же участь.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов сказал «Зеркало» о том, что он считает предложение Роспотребнадзора правильным, и нашей стране следовало бы сделать то же самое.

«Как-то ко мне обратился по данному поводу один гражданин и сказал, что хотел бы собирать просроченные продукты питания и изготавливать на их основе корма для экзотических животных. По его словам, это мог бы быть довольно прибыльный бизнес. Но такие продукты таможня при попытке ввоза в страну уничтожает. Если можно пустить их на благо, почему бы не сделать это? Если же сотрудники соответствующих структур действительно опасаются за здоровье населения, то процедура уничтожения некачественных продуктов должна быть абсолютно прозрачной. В ней должны принимать участие и СМИ и представители неправительственных организаций. Надеюсь, что с созданием Агентства пищевой безопасности все именно так и будет».

Как сказал эксперт, он за много лет всего два раза участвовал в процедуре уничтожения некачественных продуктов. В основном же, они не уничтожаются, а попадают на полки магазинов с перебитым сроком годности, говорит Э.Гусейнов.

Что касается продуктов, пригодных для питания, то он отметил, что в них вложен труд многих людей, в частности фермеров.

«Как-то давно, лет 18 назад, был случай, когда конфискованный товар оказался в продаже. Хотелось бы верить, что с этих пор произошли перемены к лучшему. Помимо продуктов, привезенных из-за границы, есть еще продукция, которую наша страна отправляла на экспорт, но в другой стране ее не приняли по тем или иным причинам, и она вернулась обратно. Судьба таких продуктов не всегда известна».

Э.Гусейнов отметил, что в течение этого года планируется подготовить законопроект «О пищевой безопасности», но необходимо обсудить его с общественностью.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил «Зеркало», что в Азербайджане обычно уничтожают непригодную к употреблению продукцию. Но бывает, что и качественный товар подлежит уничтожению, если его собирались ввести в страну нелегально.

«Качество должно проверяться в лаборатории, и если продукты пригодны для людей, то разумнее отдавать их нуждающимся, в детские дома, дома престарелых. Часть продуктов может быть пригодна для животных. Нужны изменения в законе, которые позволили бы это делать. Это сэкономило бы определенную сумму государству, и было бы гуманно. Уничтожать пригодные продукты питания- варварство».

С тем, что уничтожать такие продукты нельзя, согласен и глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«В свое время я спорил по этому поводу с некоторыми экспертами, которые считали, что они должны уничтожаться. Их можно было раздавать, например, больницам с государственным финансированием, предварительно, конечно, убедившись в том, что они хорошего качества», – сказал он «Зеркало».