«Не умереть я не могу» — девушка предпочла смерть замужеству

Суициды, к сожалению, стали настолько часто мелькать в новостях, что ими, скорее всего, уже никого не удивишь.

Но, бывают исключения, которые заставляют содрогнуться всех от мала, до велика.

Так, 30 июля 17-летняя жительница Загатальского района Гюляр Исмайлова покончила с собой. По предварительной версии, девушка решилась на этот шаг из-за принуждения к браку с мужчиной намного старше ее.

Да, по факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства), да, ведется следствие. Но, по этой статье пока в практике нет прецедента привлечения к ответственности, тем более, родителей, принуждающих детей к браку.

В социальных сетях эта тема обсуждается третий день, кто-то осуждает родителей за то, что пытались насильно девушку выдать замуж, кто-то за то, что родные не доглядели.

Факт остается фактом: юная, не завершившая своего образования, подающая (по словам учителей школы, где училась Г.Исмайлова, она была достаточно бойкой и умной ученицей) надежды девушка умерла.

Ранние браки в регионах Азербайджана не редкость. Да, всем известно, что до наступления совершеннолетия гражданин не имеет право официально вступить в брак, да известно, что нередко официально эти союзы так и не регистрируются, да, известно, что потом, при первом же конфликте сторон беззащитной и бесправной остается женщина, а если она успела еще и родить ребенка, то и ее ребенок (кстати, по официальной статистике, в Азербайджане каждый пятый ребенок рождается вне официально зарегистрированного брака), но, родители продолжают выдавать дочерей «замуж» и, чаще всего делают это, чтобы «отделаться от груза в виде дочери». О том, что дочерей считают в нашем обществе «грузом» свидетельствуют и селективные аборты…

А теперь к истории 17-летней Гюляр.

По первичной информации, ее собирались выдать замуж, в этом месяце у девушки должна была состояться свадьба. Но, она решила, что не покинет отчий дом против воли и покончила жизнь самоубийством.

Хотя, родные за собой вины не видят, утверждают, что никакой свадьбы не планировалось и вообще, девушка выбрала смерть по неизвестной им причине.

Тетя девочки Лалянда Гусейнова утверждает, что ее брат — отец Гюляр — находился в России на заработках, поэтому ни о какой свадьбе и речи быть не могло. «Люди говорят, что вздумается. Клянусь, ни о какой свадьбе и речи не шло. Это произошло по воле Аллаха».

Л.Гусейнова говорит, что к Гюляр сватались часто, но родители не планировали пока выдавать ее замуж: «Какое замужество? Ребенку 17 лет!», — возмутилась она.

Она утверждает, что девочка хотела получить образование, и родители этому не препятствовали. «Но, я вам скажу, что она летала от счастья, когда слышала голос парня. Она его любила…». На вопрос, о каком парне идет речь, если Гюляр не была помолвлена и ее не собирались выдавать замуж, Лалянда Гусейнова не ответила и попросила не теребить ее рану.

Заместитель главы Исполнительной Власти Загатальского района Тофиг Ахмедов отметил, что, вероятно, суицид совершен из-за семейных проблем, хотя, как утверждает тетя девочки, никаких проблем в семье не было.

Однако, Т.Ахмедов н отрицает, что девочка могла быть помолвлена: «Может быть, что семьи между собой договорились. Но, к нам никто не обращался ни по поводу заключения официального брака, ни по поводу свадьбы».

«Существуют государственные правила заключения официального брака. Мы много раз предотвращали свадьбы с несовершеннолетними. В Загатале, и вообще в нашем регионе к ранним бракам относятся негативно. А когда к нам обращаются, чтобы заключить брак в определенных условиях (имеется в виду беременность невесты, близкая кончина или тяжелая болезнь родителей одной из сторон), мы проверяем и перепроверяем по 50-100 раз и, только тогда даем разрешение. По поводу Гюляр Исмайловой никаких обращений не было», — подытожил Т.Ахмедов и подчеркнул, что заключение брака несовершеннолетних лиц запрещено законом.

Председатель Общественного Объединения Помощи Женщинам «Чистый Мир» Мехрибан Зейналова в интервью Зеркало говорит, что родители часто считают, что дети должны жить также, как и они сами. «То есть, если мать пережила ужас раннего брака, то и дочь должна терпеть это. Если били меня, то и мой ребенок потерпит. В этом вся трагедия. В нашей стране, некоторые считают, что единственный метод воспитания женщины — побои. Таким же способом родители подчиняют своих детей. Им неинтересны мечты, желания, планы детей. Они просто реализуются за счет них. Это относится и к браку. То есть, родители делают выбор за ребенка и считают, что знают, что лучше для их детей. Таким образом, родители рушат жизни своих детей», — считает эксперт.

М.Зейналова говорит, что необходимо создать горячие линии, информировать население, проводить беседы с родителями. «Многие люди не знают о том, что у них есть права. Я считаю, что если родители мешают детям получать образование, нарушают их права, необходимо применять к ним штрафы, причем обязательно в крупных размерах. В этом случае, родители буду знать, что государство защищает детей, что дети не их собственность».

Говоря о гибели 17-летней жительницы Загатальского района, Мехрибан Зейналова сказала, что считает виновными родителей. «Родители по-быстрому обручили дочь, чтобы она не могла продолжить образование. Скорее всего, уже после суицида им кто-то объяснил, что препятствовать получению образования и доведение до самоубийства является преступлением, поэтому СМИ они говорят, что не запрещали дочери учиться и не собирались выдавать ее замуж. В этом случае, я считаю виновниками смерти девочки родителей. Их необходимо привлечь к уголовной ответственности, чтобы и другим это стало уроком. Иначе, молодежь так и будет становиться жертвами амбиций своих родителей», — подытожила эксперт.

Кстати, на самом деле, помимо тети, отец, срочно прибывший из России в Азербайджан, девушки тоже выступил с громким заявлением: «Я вернулся в Азербайджан не на обручение, таких планов у нас не было. И причина, суицида моей дочери мне неизвестна. Люди пишут про нашу семью, что хотят». Но, тут он допустил оплошность и все-таки сказал: «Никого не касается, за кого мы выдавали свою дочь…»