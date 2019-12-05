Не у дел: всего 10% граждан с инвалидностью имеют работу

Вопрос трудоустройства – один из наиболее болезненных для людей с инвалидностью в нашей стране. На днях Министерство труда и социальной защиты озвучило цифры: в Азербайджане из 620 тысяч лиц с ограниченными физическими возможностями лишь 10% осуществляют трудовую занятость. 350 тысяч лиц с инвалидностью являются трудоспособными, но работают только 60 тысяч из них.

Глава Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли заявил #, что из 10 % — 8-9% люди с легкой формой инвалидности. Число трудоустроенных с тяжелой формой инвалидности мизерное.

«Низкий процент трудоустроенных связан с целым рядом факторов. Одна из основных причин- то, что в нашей стране лица с инвалидностью часто не могут получить даже нормальное среднее образование, окончить техникум, вуз. Для этого не созданы надлежащие условия. Уже много лет говорится о внедрении инклюзивного образования, но массово такое образование до сих пор не внедрено, и неизвестно, когда это произойдет. А без образования шансы устроиться на работу крайне малы», – говорит он.

Чтобы дать людям с инвалидностью полноценное образование нужно психологически подготовить общество, создать дружелюбную городскую среду, а пока она не соответствует международным стандартам. Так что даже если инклюзивное образование будет внедрено повсеместно, встанет вопрос, как школьники и студенты будут добираться до средних и высших учебных заведений и обратно. Надо будет и в самих заведениях создать условия для комфортной учебы детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает Д.Рагимли.

Также, по словам эксперта, нужен работающий механизм по квотам и ответственность работодателей за их несоблюдение. Есть стандарты рабочих мест для лиц с инвалидностью, разные документы, но все это не решает проблемы.

«Нужны штрафы по отношению к работодателям-нарушителям, но также нужно поощрять льготами тех, кто берет лиц с инвалидностью на работу. Для них нужно создать доступную рабочую среду, а это дополнительные расходы, и, возможно, дела пошли бы лучше, если бы государство эти расходы компенсировало»,– считает Д.Рагимли.

По его словам, не стоит повторять опыт СССР и создавать отдельные рабочие места для лиц с инвалидностью по зрению, слуху и т.д. нужны инклюзивные рабочие места.

Что касается программы самозанятости, то, как говорит Д.Рагимли, сама программа хорошая, и поддерживается международными организациями, такими как UNDP. Но в регионах те, кто хотят участвовать в данной программе, порой сталкиваются с проблемами.

«Лица, у которых инвалидность 1 группы жалуются на то, что в местных отделениях соцзащиты не понимают эту программу. Им говорят, что они не могут работать и потому не могут участвовать в программе, но это не соответствует действительности. Мы,– говорит Д.Рагимли,– уже направили в связи с этим обращение в Минтруда».

Данная программа не может обеспечить всех работой, но она поможет хотя бы частично решить проблему занятости, считает он. В регионах люди занимаются фермерским хозяйством, в городах – выпекают сладости, занимаются пошивом одежды. Есть те, кто открывают автомойки, какие-то цеха по ремонту оборудования.

«Существует определенная процедура участия: сначала люди обращаются в соответствующие органы, из их числа отбирают тех, кто подходят, определяется направление их деятельности. Пока сложно сказать, насколько успешной окажется программа самозанятости, прошло слишком мало времени. Но деятельность тех, кто в ней участвует, контролируется»,–отметил Д.Рагимли.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов сказал #, что точной статистики граждан с инвалидностью в стране нет. По официальным данным таких граждан 5,6 % населения, а по всему миру эта цифра составляет 10-15 %, хотя в Азербайджане много причин, чтобы получить инвалидность – экология, родственные браки, Карабахская война, участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участие в Афганской войне, ДТП и т.д.

«350 тысяч трудоспособных, на мой взгляд, не совсем точная цифра. Думаю, что больше людей с инвалидностью могут работать. Официальные данные основываются на числе обратившихся в центры занятости, а ведь много тех, кто этого не делал. Нужен ряд инноваций, как в законодательных актах, так и в сознании государственных чиновников, чтобы увеличить число работающих. Необходимо,– подчеркивает эксперт– создавать доступные дома, ведь человек с инвалидностью, чтобы работать, сначала должен выйти из дома, должен быть доступный транспорт, доступная среда в учебных заведениях и рабочих местах»

Программу самозанятости он также считает нужной и полезной.

«Это можно сказать пилотный проект, потому в нем есть недостатки, но он совершенствуется. Мы стараемся перенимать западный опыт в этом направлении. Люди с инвалидностью должны получать юридическую, моральную, финансовую поддержку для организации бизнеса. Не все до конца понимают эту программу, не все могут заниматься предпринимательством. Но у кого есть идеи, подключаются к ней»,– сказал А.Халилов.

Пока, по его словам, Минтруда, поддерживает ограниченное число сфер бизнеса, но это только начало. Программа абсолютно прозрачна, но не все люди с инвалидностью ответственно к ней подходят, отмечает эксперт. С ними надо работать, объясняя, что это возможность, которой надо правильно воспользоваться.