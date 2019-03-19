«Не теряйте меня»: в Баку прошла презентация книги Исмаила Шихлы

18 марта в Баку в книжном магазине «Libraff Park Akademiya» прошла презентация книги Исмаила Шихлы “Не теряйте меня”. Сборник повестей выдающегося писателя и общественного деятеля Исмаила Шихлы выпущен издательством «3 alma».

На мероприятии вниманию гостей был представлен видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности Исмаила Шихлы.

Выступивший на презентации сын писателя Эльчин Шихлы поблагодарил организаторов и выразил признательность гостям. “Хочу поблагодарить «Libraff» за организацию мероприятия и издательство «3 alma» за печать книги. Меня радует, что у нас сегодня есть такой книжный магазин. В советское время только в Баку было около 300 книжных магазинов. К сожалению, с течением времени, мы стали их терять — они закрывались. То, что у нас появляются книжные магазины, не может не радовать. Наконец, в Азербайджане растет читающее поколение, интересующееся книгами. Особо радует тот факт, что здесь с нами есть школьники. Они сидят на полу и внимательно слушают нас, дети на фоне книг — очень приятное зрелище (в «Libraff» организован специальный уголок с мягкими подушками вместо стульев). Издательство предложило напечатать сборник где-то полтора года назад, а то, что презентация организована сейчас, после распоряжения президента Ильхама Алиева о проведении 100-летия Исмаила Шихлы, получилось очень кстати. Я не хотел бы говорить о самой книге очень много. Вы ее прочтете. В книге собраны рассказы и притчи Исмаила Шихлы”, — сказал Э.Шихлы.

В конце своего выступления он отметил, что для семьи писателя издание книги Исмаила Шихлы очень ценный подарок.

Младший сын писателя Фаррух Шихлы также поблагодарил за издание книги и организацию презентации. “Я рад, что книга вышла и надеюсь, что молодое поколение прочтет эту книгу и познакомится с творчеством Исмаила Шихлы поближе”, — отметил он.

На мероприятии приняли участие известный журналист, исследователь истории телевидения и радио, профессор Гулу Магеррамли, председатель Объединения журналистов Азербайджана «Yeni Nəsil» Ариф Алиев, писатель Захид Халил, поэты, писатели, режиссеры, журналисты и многие другие.