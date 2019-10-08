Не стреляйте в бродячих собак…

На днях в редакцию # обратился зоозащитник Фарид Мансуров. «17 сентября 2019 года в поселке Гобу, недалеко от приюта для бродячих собак, работниками исполнительной власти проводился отстрел. Одна из зоозащитниц Нигяр Бабаева стала свидетелем отстрела собак», — рассказал Ф.Мансуров.

Мы связались с Нигяр Бабаевой, и вот, что она нам рассказала:«Я принесла еду для бродячих собак и вдруг услышала выстрелы. Стреляли из проезжающего автомобиля. Я хорошо запомнила лицо стрелявшего. Собак расстреливали в присутствии детей, которые играли неподалеку».

По словам зоозащитницы, она сообщила о случившемся полицейским.

«Полицейские прибыли на место происшествия и стали опрашивать свидетелей. Неожиданно для нас на место происшествия прибыл и тот, кто расстреливал собак. Он вел себя достаточно вызывающе. Как нам удалось выяснить, это был работник представительства исполнительной власти в поселке Гобу, некто по имени Байрам.

Вместе с ним также приехал и заместитель представителя ИВ в поселке Гобу Вюгар Закиев. Как заявил Вюгар Закиев, отстрел собак проводится в рамках какого-то государственного мероприятия», — сообщила нам зоозащитник. — «После происшествия дело передали на рассмотрение дознавателю управления полиции Абшеронского района по имени Видади. Несколько дней назад он сообщил, что он провел тщательное дознание и выяснил, что работник исполнительной власти Байрам не имеет никакого отношения к отстрелу собак». По словам Бабаевой, тогда то они и решили обратиться в СМИ.

Заместитель представителя главы исполнительной власти в поселке Гобу Вюгар Закиев категорически опроверг участие работников исполнительной власти в отстреле собак.

То же самое заявил и дознаватель управления полиции Абшеронского района Видади (к сожалению, он не назвал фамилию – прим.авт.). «Это сделал совершенно другой человек. Кстати мы уже привлекли его к административной ответственности», — сообщил нам дознаватель.

Вопрос, кто этот человек и были ли опрошены все свидетели происшествия, дознаватель оставил без ответа.

Бродячие собаки могут представлять опасность для окружающих. Но законным способом наведения порядка является не отстрел собак, а их отлов и последующая стерилизация. Если должностные лица превышают свои полномочия и стреляют в бродячих собак, тем более на глазах у несовершеннолетних детей, возникает вопрос о законности применения оружия в населенном пункте и жестоком обращении с животными. Несмотря на неоднократные сообщения в СМИ о том, что в отстреле бродячих собак участвуют полицейские, ни один из них не был привлечен к ответственности.