Не риторический вопрос

Громкие слова, не подкрепленные последующими поступками, не только бессмысленны, но и бьют по репутации, озвучивающего подобные заявления. Приведу конкретный пример. Итак, во вторник, 27 августа министр иностранных дел Республики Армения, выступая перед руководителями центрального аппарата МИД, а также дипломатических и консульских представительств этой страны, позволил себе оторванные от реальности и несоответствующие сути переговоров выпады в адрес Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление главы МИД Армении.

Напомню, что Мнацаканян, в частности, обратил внимание на выступление премьер-министра Никола Пашиняна от 12 марта на совместном заседании Совбезов в Карабахе, а также 5 августа на митинге в оккупированном Ханкенди, где он заявил, что «Карабах – это неотъемлемая часть Армении». Глава МИД РА, естественно, поддержал это заявление и добавил, что Армения не может пойти на решение, которое поставит «под угрозу безопасность людей в Карабахе» и ограничит рамки «реализации права на самоопределение».

Что делает в ответ официальный Баку? Звучит, как я указал выше, заявление пресс-службы МИД нашей страны. В нем справедливо указано, что Нагорный Карабах был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и всё мировое сообщество признаёт этот факт и однозначно осуждает оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении. Также справедливо указано, что не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», есть армянская и азербайджанская община этого региона Азербайджана.

Но главное в этом заявлении — то, что было сказано в его конце. «Армении следует определиться: они хотят мира, или же эскалации?! Складывается впечатление, что нынешнее армянское руководство сознательно склоняется к эскалации ситуации, а не к урегулированию. К сожалению, приходится констатировать, что официальный Ереван сегодня исходит из аннексионистских, а не из привязанных к реалиям позиций. Однако при любом раскладе, очевидно, что Азербайджан никогда не смирится с существующим статус-кво, основанным на оккупации. Наше терпение – не беспредельно»,- отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

После таких жестких выражений, по всем законам жанра, заговорить должны пушки. Но, они молчат. И вряд ли заговорят в ближайшее время. Рад бы ошибаться, но достаточно вспомнить то большое количество грозных заявлений с нашей стороны, в которых содержалось предупреждение о не безграничности терпения азербайджанской стороны, чтобы и сейчас быть реалистом. Да и армянская сторона тоже уже не верит в готовность Азербайджана перейти от слов к делу, то есть к военной операции по восстановлению собственной территориальной целостности. Заставить их реально опасаться таких предупреждений с нашей стороны можно только одним способом — принуждением агрессора к миру военным путем. А этого нет.

И отсутствие военного удара по Армении с нашей стороны уже вызывает недовольство в обществе. Возникают вопросы, к примеру, о целесообразности столь огромных трат на покупку самого современного оружия, в условиях, когда оно не используется для возвращения оккупированных РА территорий нашей страны. В не лучшее положение поставлены и все наши журналисты, политологи, военные эксперты. Они все справедливо указывают на преимущества азербайджанской армии над армянской. Но что толку с этого, если мы этим преимуществом не пользуемся?! Вопрос вовсе не риторический…