Не праздничные размышления в преддверии юбилея БГУ

Бакинский государственный университет (БГУ) — старейший вуз страны, альма-матер многих выдающихся азербайджанцев, вписавший золотые страницы в историю образования и науки республики, отмечает в этом году свою юбилей.

Увы, к своему столетию БГУ подошел далеко не в лучшей форме.

За почти два последних десятилетия руководства университетом Абеля Магеррамова некогда безоговорочный лидер отечественного высшего образования, сильно сдал позиции. Стремительный рывок, который Азербайджан совершил в годы независимости во многих сферах жизнедеятельности, к сожалению, обошел стороной БГУ. Он не только не получил международного признания и оказался вне рейтингов лучших вузов мира, но даже утратил свое реноме образца качественного образования и научных изысканий внутри Азербайджана, серьезно уступив многим местным университетам.

Волюнтаристский стиль руководства Магеррамова, выдвижение им на ключевые должности кадров по принципам личной преданности, насаждаемый им едва ли не казарменный регламент, всяческое подавление научного новаторства и студенческих инициатив, не эффективное самовольное распоряжение ресурсами вуза большей частью в целях личного обогащения привели некогда флагман отечественного высшего образования в упадок.

Логическим финалом всей этой разнузданности стала скандальная отставка Абеля Магеррамова в конце прошлого года.

Многие, кому не безразлична судьба вуза, ставшего частью истории современной азербайджанской государственности, тогда вздохнули с облегчением в надежде на скорые преобразования в БГУ и возвращения его былой славы. И уже первые шаги временной администрации БГУ укрепили веру в осуществление долгожданных реформ.

За короткое время были проведены анализ состояния образовательного процесса и научно-исследовательской работы, консультации с лучшими учеными и педагогами, незаслуженно задвинутыми при Магеррамове, восстановлен принцип коллегиальности управления, подготовлен пакет мероприятий, позволяющий в кратчайшие сроки провести глубинные реформы с целью достижения высочайшего уровня образования и научно-изыскательной работы, а также практических результатов в различных сферах жизнедеятельности вуза. Были намечены шаги по оптимизации структуры вуза, обновлению управленческих кадров для последующей, более эффективной организации образовательного процесса и научной работы.

Более того, был произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности БГУ, и выявлены большие резервы для повышения зарплаты профессорско-преподавательского состава и остального персонала, усиления мотивации к качественным исследованиям, стимулирования талантливых молодых ученых и студентов.

Казалось бы, с назначением в марте этого года нового ректора БГУ Эльчина Бабаева по сути уже готовый план оздоровления вуза будет еще более усовершенствован и ускоренно претворен в жизнь. Однако, как ни парадоксально, позитивные процессы забуксовали, а где-то даже были свернуты.

Новый ректор, вместо представления в хорошем смысле слова амбициозной стратегии развития БГУ, объявил приоритетной задачей проведение юбилейных мероприятий по случаю 100-летия вуза, которые намечены на начало нового учебного года – осень 2019 г.

Конечно, проведение юбилейных торжеств на высоком уровне достойном имени БГУ важно. Однако эта задача не должна отодвигать главные цели руководства – повышение качества образования и научной деятельности. Задачи на ближайшую перспективу должны определяться уже весной, чтобы начать их реализацию с начала нового учебного года.

Но, уже прошло 100 дней со дня назначения Эльчина Бабаева ректором, однако каких-либо заметных шагов по реформированию деятельности БГУ не предпринято.

Более-менее, значимым событием в жизни университета за это время стало проведение на днях в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, мероприятий по 100-летию БГУ. Впрочем, они были организованы на государственном уровне, и руководство университета сыграло в них формально-представительскую роль.

Вообще складывается впечатление, что Эльчин Бабаев пребывает в эйфории от своего назначения ректором самого крупного высшего образовательного учреждения страны и относится к этому как некоему атрибуту личного престижа. И такой вывод напрашивается исходя из самих действий новоиспеченного ректора. Судя, по всему его, больше заботит укрепление личной власти в БГУ, чем задачи по улучшению качества образования и возрождению авторитета университета.

Так, первым делом он учредил должности советников ректора, которые фактически стали дублировать работу проректоров. Не обладая полномочиями самостоятельно назначать проректоров (это прерогатива министра образования), Эльчин Бабаев решил просто создать им альтернативу. Эти шаги ректора еще можно было бы понять, если он взял себе в советники кадры, обладающие опытом управления в образовательной сфере, известные новаторством в организации учебного процесса, являющиеся авторами успешных проектов в данной области.

Увы, это отнюдь не так.

К примеру, своим советником по общим вопросам Эльчин Бабаев назначил Фикрета Гейдарова, который в прошлом служил в системе МВД, был начальником полиции аэропорта города Нахчыван. Наделенный широкими полномочиями Гейдаров сразу же стал в БГУ влиятельной фигурой. Мало того, что Фикрет Гейдаров не имеет никакого отношения к образованию, так он еще и является мужем родной сестры ректора.

Что же, Эльчин Бабаев возрождает традиции кумовства в кадровой политике БГУ, внедренные Абелем Магеррамовым?

Кстати, реинкарнируются в новой ипостаси и кадры самого опального ректора.

Так, один из бывших приближенных Абеля Магеррамова Сани Гаджиев, причастный к развалу образовательно-научной работы в БГУ своей ярко-выраженной управленческой некомпетентностью и ученой несостоятельностью, потеряв пост проректора, подключился к борьбе за должность декана исторического факультета. Примечательно, что его соперником на выборах декана истфака стал Анар Искендеров печально известный тем, что в свое время был назначен «министром просвещения» сепаратистской «Талыш-Муганской Республики». https://muxalifet.az/bdu-da-dekan-seckisi-bas-tutmadi-tarix-fakultsinin-dekani-olmaga-iddiali-namizdlr-yetrli-dstk-ld-ed.

Несмотря на то, что на истфаке преподает целая плеяда ярких ученых, коллектив оказался перед выбором между плохим и очень плохим – и эти дефиниции можно в одинаковой степени отнести к обоим кандидатам. В создании такой ситуации, конечно ответственно руководство БГУ, не обеспечившее здоровую атмосферу выборов. Ибо в обстановке закулисных сделок, тайных договоренностей, «черного пира», не прозрачных процедур, истинные ученые предпочитают оставаться в стороне, не желая запятнать свой авторитет.

С другой стороны, когда руководство университетом осуществляется на основе, мягко говоря, принципов, не совместимых с рациональностью и здравым смыслом, и нити управления подбирают бывшие полицейские, то истинным ученым, конечно же, нет резона и мотивов претендовать на занятие должности деканов и заведующих кафедр.

Так, что в БГУ все еще живет дух «магеррамовщины», ассоциирующейся некомпетентностью, групповщиной, кумовством, интригами, волюнтаризмом, преобладанием посредственности и серости над способностями и талантом.

Не далеко Эльчин Бабаев ушел от Абеля Магеррамова и в обращении с коллективом.

Последний насадил буквально лагерные порядки, отгородился от коллектива, возвеличив роль службы охраны, представители которой проверяя входящих могли и нагрубить седовласым педагогам торопя их в предъявлении удостоверений.

А Эльчин Бабаев уже отличился тем, что при знакомстве с педагогическими коллективами на просьбы об изыскании возможностей за счет доходов от платного обучения повысить должностные оклады резко обрывает их, утверждая, что средств, для этого нет. А ведь именно повышение зарплат является главным залогом для эффективной борьбы со взяточничеством, а не единичные показушные меры против отдельных лиц.

Некоторые ректоры в других вузах, назначенные в последние годы именно пошли путем существенного повышения зарплат и таким способом побороли взяточничество. По меньшей мере, подобные результаты были достигнуты в Азербайджанском государственной экономическом университете и Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Очень хочется верить, что ошибки нового руководства БГУ будут замечены на государственном уровне и последуют действенные шаги для исправления ситуации в кратчайшие сроки, и предстоящие юбилейные торжества по случаю 100-летия университета станут действительно праздником, а не поводом для ностальгии об утраченном национальном достоянии.

В свое время БГУ стал первым университетом на Кавказе и первым светским европейским по методике преподавания вузом на мусульманском Востоке.

И сегодня есть научно-интеллектуальный, экономический, административный потенциал и ресурсы для превращения нашего БГУ в самый передовой вуз региона и один из лучших университетов Европы и мира. Для этого необходима ясно определяющая задачи «дорожная карта» и лидеры, способные уверенно повести к заветным целям.