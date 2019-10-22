Не по дням, а по часам: Азербайджан не готов к внедрению почасовой оплаты труда

Почасовая оплата труда есть во многих странах мира. Она особенно актуальна в том случае, когда работу невозможно тут же оценить по результату. Есть ли смысл перейти на такую форму оплаты в Азербайджане, и реально ли это в обозримом будущем?

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что в нашей стране представители некоторых профессий и сейчас берут деньги за часы работы. Взять, например, учителей, оказывающих услуги частных репетиторов.

«Однако в масштабах страны о подобном говорить очень рано. Мы психологически не готовы к почасовой оплате, может быть лет через 20 ситуация изменится. Во многих развитых странах рабочее собрание может начинаться в 8 утра, в некоторых – установлен жесткий лимит на отдых в рабочее время. Так, в Австрии можно делать всего два коротких перерыва на работе, скажем, чтобы попить кофе. При почасовой оплате работодателю необходимо контролировать, чтобы сотрудник рационально использовал рабочее время»,–сказал он.

У нас, по словам Н.Агаева, рабочий процесс поставлен иначе. Наша страна, как говорит эксперт, оказалась между социалистическим режимом, при котором мы жили 70 лет и рыночной экономикой.

«В республике на сегодняшний день низкая производительность труда. Если будет введена почасовая оплата, это может привести к тому, что она еще больше снизится.

Работники будут тянуть время, стремясь больше заработать, и работу, которую можно сделать, скажем, за час, будут делать два или три часа. Если же платишь по результату, то человек наоборот заинтересован в том, чтобы закончить работу быстрее. Почасовая оплата труда приведет к разбалансированию. Будет,–считает Н.Агаев,– больше конфликтов между работодателем и работником».

Но если работодатель сможет правильно себя поставить, то у него получится обернуть все в свою пользу, отметил он.

По его словам, в почасовой оплате труда будут заинтересованы те, кто часто остаются на работе сверхурочно.

«Но при этом почасовая оплата должна быть достойной, как, впрочем, и ежемесячная. Надо учитывать, что работник тратит не только время, но и свою энергию – физическую или умственную»–сказал Н.Агаев.

По словам экономиста, исполнительного секретаря движения «Республиканская альтернатива» (REAL)Натига Джафарли, для того, чтобы ввести почасовую оплату, нужны законодательные изменения. В Азербайджане на сегодняшний день нет соответствующей законодательной почвы.

«Страны, перешедшие к почасовой оплате, сделали это по разным причинам. Но основная цель – повышение эффективности рабочего времени и стимула работников. Там, где есть почасовая оплата, сверхурочная работа оценивается отдельно. У нас даже говорить о чем-то таком пока рано. В Азербайджане нет соответствующей культуры распределения и эффективности рабочего времени, и в ближайшем будущем не стоит ждать перехода на почасовую оплату»,–сказал он «Зеркало».

Но, как считает эксперт, этот вопрос нужно обсуждать, и в будущем он еще не раз будет поднят.

«В принципе, его решение не представляет большой сложности. Почасовая оплата особенно важна для тех, кто не может по тем или иным причинам работать полный рабочий день, например, для студентов и пенсионеров»,–отметил Н.Джафарли.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что социальное положение некоторой части граждан таково, что они были бы не против получать почасовую или понедельную оплату. Это позволило бы им лучше планировать расходы, разумнее распределять средства. А сейчас, получив деньги раз в месяц, они тратят большую часть суммы в первую неделю и потом остаются ни с чем.

«Но готовы ли мы к такой форме оплаты труда? Сложный вопрос. В Азербайджане финансовые институты ведут расчеты именно исходя из месячной зарплаты. Значит,–говорит эксперт,– нужны перемены, прежде всего, в данной сфере. Надо учитывать и то, что при такой оплате возрастет нагрузка на финансовый отдел, у которого будет больший объем работы».

Из преимуществ – то, что такая форма оплаты позволит в некоторых случаях сделать рабочий график более гибким. Что касается возможности зарабатывать сверхурочно, то, по словам Дж.Исмаилова, согласно законодательству человек может трудиться не более 2 дополнительных часов в день. И тут все будет зависеть от размера оплаты. Эксперт отметил, на сегодняшний день, наша страна не готова к тому, чтобы соблюдать рекомендации Международной Организации Труда о минимальной оплате в три доллара в час. Более реальной в нынешних условиях будет цифра в 2 доллара.