Не обходите стороной – бизнесу тоже нужны кредиты

Процентные ставки по кредитам на уровне 14-15% фактически означают, что предприятия реального сектора выпадают из финансирования посредством банковского кредитования, — считает профессор экономики Эльшад Мамедов.

По убеждению собеседника, решение регулировать высоту потолка кредитной ставки не должно обойти стороной бизнес:

«К сожалению, в банковском секторе существует реальная проблема, связанная с регулированием и менеджментом. Высокие процентные ставки зашкаливают за уровень рентабельности по отдельным секторам, тормозят развитие ненефтяного, реального сектора экономики. Решение этой проблемы – архиважная задача в плане управления макроэкономическими процессами».

Профессор отметил, что на эту тему часто выступал и глава государства. Неоднократно отмечалась данная плоскость проблем в банковском секторе. Центральный банк и Палата надзора финансовых рынков должны, наконец, приступить к системной и целенаправленной политике по регулированию деятельности кредитных организаций. Ведь от этого будет зависеть успех осуществляемых экономических преобразований.

Денежно-кредитная политика по-прежнему наиболее уязвимое звено, а без формирования национального института внутреннего кредита говорить о существенном росте инноваций, инвестиций не приходится. Ученый полагает, что соответствующие регулятивные органы начнут работу в этом направлении:

«Необходимо добиться того, чтобы банковская маржа по кредитованию реального сектора не превышала 1-2%, — уверен экономист. — Последние годы Центробанк проводит определенную политику понижения процентных ставок. Однако она должна быть продолжена в более последовательном формате. Учетная ставка регулятора должна пошагово понижаться до четырех, максимум, пяти процентов, банковская маржа коммерческого сектора формироваться в районе 1-2%. В этом случае проценты конечного кредитования предприятий реального сектора будут в районе 6%».

Вместе с тем Э.Мамедов отмечает необходимость дифференцировать процентную политику по отдельным секторам экономики, согласуя ее с уровнем рентабельности в каждом отдельно взятом секторе. И если применительно к финансовому сектору уровень рентабельности достигает 30-40% и выше, в реальном секторе средний уровень рентабельности колеблется в районе 5-8%.

И если в ближайшие месяцы удастся сформировать те процентные показатели кредитования, которые будут способствовать экономическому росту, страна может выйти уже в течение ближайших трех лет на траекторию опережающего экономического развития от 7 до 10% прироста ВВП, уверен экономист. Соответствующие регулятивные органы государства должны осуществлять политику по смягчению денежно-кредитной составляющей с четким контролем над использованием денежных потоков. Для этого имеются все нужные рычаги – и классические банковские технологии и современные цифровые блокчейн-технологии, которые позволяют проконтролировать каждый манат выделенных финансовых средств.

Напомним, что накануне парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству рассмотрел поправки в закон «О банках». Документ предусматривает регулирование максимально допустимых процентных ставок по банковским кредитам. По неподтверждённым данным, это решение может коснуться только потребительских кредитов. Изменения также позволят регулировать ставки по банковским комиссиям и другим услугам.