Не мешайте — члены избирательных комиссий сами выберут …

11 октября 2019 года заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Орудж Залов заявил о том, что полиция никому не позволит помешать работе избирательных участков и округов:

«Муниципальные выборы будут проведены на самом высоком уровне». Он отметил, что в совместной работе окружных избирательных комиссий и полиции не должно быть места эмоциям: «Возможно, эти вопросы нужно решать на месте и своевременно, без приглашения в участок, чтобы не было вмешательства полиции, и вопрос не поднимали на международном уровне. Безусловно, одного вашего вызова будет достаточно, чтобы полиция пришла на помощь для принятия мер в отношении тех, кто не выполняет законные требования, стремится помешать вашей работе»».

В тот же день заместитель Генерального прокурора страны Рустам Усубов заявил о том, что лица, вмешивающиеся в процесс выборов, будут привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом и Кодексом административных проступков.

Последние выборы в муниципалитеты в нашей стране были проведены 23 декабря 2014 года. 4 января 2015 г. Центральная избирательная комиссия сообщила об успешном проведении выборов. ЦИК также сообщил о поступлении около 20 жалоб на нарушения в ходе муниципальных выборов.

Согласно информации, представленной Центральной избирательной комиссией, ни одна из этих жалоб не была удовлетворена.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся в декабре этого года. Мы решили выяснить, кого МВД имеет в виду под «нарушителями». Ведь неоднократно в местных СМИ публиковалась информация о нарушениях, допущенных членами участковых и окружных комиссий.

Глава пресс- службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов ответил вопросом на вопрос:

«А разве члены избирательных комиссий когда – либо допускают какие – либо нарушения?». На остальные вопросы он отвечать не стал, бросил трубку.

Как заявил бывший сотрудник Центра мониторинга выборов и обучения демократии Башир Сулейманлы, в Азербайджане меры в отношении членов участковых и окружных избирательных комиссий, допустивших нарушения в ходе муниципальных выборов, не принимаются.

«Мы неоднократно направляли в государственные структуры информацию о нарушениях, допущенных членами участковых и окружных комиссий. Но, к сожалению, госструктуры никак не реагировали на наши обращения. Более того, факты нарушений, допущенных некоторыми членами этих комиссий в ходе муниципальных выборов, были признаны также Европейским судом по правам человека, но они преспокойно продолжают работать на своих рабочих местах», — заявил # Башир Сулейманлы.

Как сообщил # юрист, специалист по избирательному праву Хафиз Гасанов, в Избирательном кодексе четко указаны случаи, которые являются нарушениями уголовного или административного характера.

«В Кодексе указаны и наказания за эти нарушения. Но, к сожалению, они носят декларативный характер и практически не применяются на практике», — заявил Гасанов.