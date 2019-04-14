Не менее 25 боевиков ликвидированы в Афганистане

По меньшей мере 25 боевиков радикального движения «Талибан», включая четырех иностранных граждан, были ликвидированы в результате столкновений в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на данные военных.

«Столкновения произошли в ночь на воскресенье в районе Джурм, — указал источник. — В ходе столкновений были убиты 25 боевиков «Талибан», в том числе четыре иностранца, еще 11 получили ранения».

Информации о гражданстве иностранных боевиков не приводится, сведений о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не поступало.

В пятницу радикальное движение «Талибан» объявило о начале «ежегодного весеннего наступления в Афганистане». Заявление было опубликовано в преддверии второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования. Как ожидается, в ней примут участие как представители правительства Афганистана, так и талибов. Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля (trend.az)