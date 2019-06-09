Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом, направлявшимся в столицу Абуджа, произошло, когда грузовик попытался объехать препятствие на дороге. В результате полный автобус с 18 людьми загорелся. Никто не выжил.

Как отмечает агентство, ДТП со смертельным исходом нередки в Нигерии по причине перегруженности, плохого качества дорог и неосторожной езды. По некоторым данным, каждый месяц в авариях погибают свыше 100 человек.

5 марта шесть человек погибли в ДТП с участием двух маршрутных автобусов и грузовика в Египте. Еще 32 человека получили травмы разной степени тяжести (iz.ru).