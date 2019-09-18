Не имеющий аналогов южный город

Если бы кто-то попросил описать жизнь в одном южном городе единственным, наиболее точным словом, то словом этим было бы страх. Бояться стоило всего. Вот, к примеру, решили какие-то чиновники, что старая облицовка нескольких новостроек опасна с точки зрения пожарной безопасности. Причем, вся прелесть ситуации в том, что ранее, когда эти здания сдавались в эксплуатацию, к их прежнему виду не было никаких претензий. Но, все течет и все меняется.

Поменялись и взгляды того чиновника, который отвечает за безопасность зданий, в том числе и пожарную. Легко забыв о своем прежнем решении касательно безопасности этих домов, он объявляет, что нужно сдирать с них обивку, красить, в общем, делать так, как он прикажет.

Кто теперь живет в страхе и ужасе? Обитатели этих домов. Есть ведь риск, что камешек сверху, во время ведения работ прямиком на голову упадет. Кому и что потом докажешь? Да и смысл какой что-то доказывать после трагедии?!

А ведь есть еще и иная сторона дела. Лежишь себе, отдыхаешь и тут на уровне твоего окна появляется «люлька» в которой красуются ремонтники. Ласково заглядывая тебе в квартиру, они как бы не очень способствуют комфортному отдыху. А ведь есть еще и риск, что раскачанная ими «люлька» разобьет твое окно. С кого потом спрашивать? Жители южного города понимали, что не с кого и бесполезно. Потому и жили в постоянном страхе и стрессе.

С такими же ощущениями южногородцы заходят в лифт. Будет он работать сегодня или не будет, остановится он в шахте или нет — сплошная, бесконечная лотерея. Так сказать, южногородская рулетка, которая по хлестче русской будет. И мало кого согревает мысль о том, что бывший владелец «Южгорлифта» обогатился на многие миллионы за счет присвоения средств, отпущенных на решение проблем в городе с лифтами.

Вышли, стало быть, из лифта и собираемся поехать куда-то. Вариантов добраться до нужной точки города несколько. Например, общественным транспортом. И снова, нужно преодолевать страх. Потому, что знаешь, что в южном городе десятки частных компаний, занимающихся извозом на общественном транспорте. И владельцы этих компаний нанимают водителей, не имеющих должной категории. А еще, они ставят им ежедневный план — 200 или 250 тугриков.

Как они добываются, владельцев маршрутов не интересует. В итоге, забиваются автобусы донельзя, останавливаются они по первому взмаху руки потенциального пассажира, стоящего зачастую вовсе не на остановке. И начинаются гонки, по хлестче «Формулы-1». Поневоле участвующие в них пассажиры живут в страхе, который усугубляется при взгляде на водителя, который умудряется гонять, попутно разговаривая по мобильному телефону.

Что самое интересное, езда в такси также чревата стрессом и страхом. Ведь, аварийная ситуация одинакова для всех видов транспорта, что частного, что общественного. Плюс, есть прекрасная возможность сжечь свои нервные клетки, выслушивая жалобы таксиста на тяжелую жизнь, на отсутствие хорошо оплачиваемой работы для неквалифицированных специалистов, коими так богат южный город.

А в итоге, открывается заманчивая перспектива приехать вовсе не туда, куда ты просил. Ибо, таксисты в южном городе, зачастую просто не знают маршрутов. Они руководствуются жаждой наживы, исходя из принципа «никуда клиент не денется, как-нибудь довезу». Как-нибудь — это умудряясь превращать в кошмар езду в такси. И счастье, если ты не попадаешь в аварию. Увы, везет не всем и не всегда.

Если же тебе не повезло и ты попал в лапы отечественных врачей, то пиши, пропало. То ногу пришьют левую вместо правой, то проктолога вместо окулиста к тебе пришлют. А сколько раз бывало такое, что врачи «Быстрой помощи», добравшись по вызову, начинали беседу с родными захворавшего с вопроса: «Чем он болен?». Логичный и ожидаемый, что и говорить, вопрос от врача. Как тут не жить в страхе за себя и своих близких?!

Вот и приходится южногородцам радоваться малому. Тому, что свет, газ, электричество подаются бесперебойно. Что, «комби» или проще говоря газовый котел не сломался по причине слабого напора воды или газа. Что, жив и цел, вопреки всему тому, что тебя ежедневно окружает. Такая вот реальность в городе, который неспроста назвали не имеющим аналогов в мире. Наверное, по степени способности его граждан приспосабливаться к тому, к чему казалось бы, приспособится просто невозможно.