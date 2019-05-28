Не хватало только Гете: о мадам Лучане и аскетизме

В одном южном городе шла оживленная подготовка к празднику. Готовились все, но у некоторых готовящихся настроение было далеко не радостное. А все почему? Да потому, что нашлись готовые совать свой нос в чужие дела, разевать свой рот на чужой каравай, завидовать чужому достатку. Жертвой завистников оказалась дама, широко известная не только в узких кругах. То была сама ректор одного из вузов южного города, мадам Лучана. Дама эта заслужила любовь и почтение горожан тем, что вступила в бескомпромиссную борьбу с мозаикой, которая многие годы назад была нанесена на стены здания вуза, который она скоропостижно возглавила.

То было творение заслуженного художника, который увековечил память о великих местных поэтах и мыслителях. Но где поэты и мыслители, а где мадам Лучана?! Весь облик этой дамы свидетельствовал о том, что она имеет свой, новаторский, революционный взгляд и подход к тому, чем стоит дорожить. У нее были свои ценности. Особое место среди которых, как выяснили дотошные журналюги, занимал автомобиль Mercedes S-400.

Кстати, за свою победу над мозаикой в здании возглавляемого ею вуза мадам Лучана даже не удостоилась высокой государственной награды. Напротив, она получила строгое предупреждение от Министерства просвещения. Более того, позже эта мозаика была восстановлена. Она и по сей день красуется на стенах вуза, доставляя мадам Лучане поистине Танталовы муки, превратив ее труд в по-настоящему в Сизифов.

Но, поди и объясни все страдания ректора? Людские языки страшнее пистолетов. Вот и стала циркулировать информация о том, что мадам Лучана сидит за рулем автомобиля самой престижной комплектации, который стоит 250 тысяч талеров. Мол, новейшее это авто, потому и дорогое. Это была наглая ложь! Машина эта была древней, ей было уже целых пять лет! По сравнению с теми авто, которыми рулили иные ректоры южного города, то был практически музейный экспонат.

Да и стоил он приблизительно 40.000 талеров. А номер? А его мадам ректору вполне могли подарить. Да и само авто мадам Лучаной было куплено еще до того, как она стала ректором. Плюс, не ее это авто, на имя господина 1976 года рождения оформленное. То есть, высосали проблему из пальца. Ну разве так можно? Разве правильно мешать реформам ректора, который уже, если не вошла, то вляпалась в историю?!

Не правильнее ли обратить свой взор на то, что творят американцы? Они разбомбили Хиросиму и Нагасаки, устроили бойню во Вьетнаме, соврали всему миру про наличие у Ирака ядерной бомбы и вторглись в эту страну. И что, кто-то посмел ввести наказание, санкции против США за все эти преступления? Никто! Так на каком основании некие журналюги портят настроение самой мадам Лучане, ставя ей в вину какой-то автомобиль?! Нет справедливости в этом мире. Повсюду – пресловутые двойные стандарты.

А ведь дело не только в Лучане. Сегодня журналюги заинтересуются природой происхождения средств, на которые куплено авто, на котором разъезжает эта мадам ректор, а завтра, глядишь, начнут шерстить и иных руководителей вузов! И обнаружатся тогда такие авто, виллы и прочие элементы скромной, полной аскетизма жизни, что разговоров будет об этом во много раз больше, чем о «Фаусте» Гете! А в южном городе только Гете и не хватало. Особенно, накануне праздника…