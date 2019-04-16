«Не доводите до беды!»

11 апреля в редакцию # обратился житель Баку Рамин Бабаев.

По его словам, он столкнулся с проблемой, связанной с образованием дочери. «Моей дочери 19 лет. 2 года назад, когда она училась в 11 классе полной средней школы Набрани, она перенесла стресс. Мы обратились к психологу Даянату Рзаеву. Он ей помог выйти из сложной моральной ситуации, Масума (так зовут дочь Рамина Бабаева) начала приходить в себя. Однако, после суицида Рзаева в начале 2018 года, ее моральное состояние ухудшилось. Она ни с кем не хотела общаться, в итоге пропустила почти весь январь — то есть около месяца учебы. Из-за этого ее отчислили из школы и не допустили к выпускным экзаменам. Тогда то и начались все наши проблемы», — говорит Рамин Бабаев.

По словам жалобщика, сразу после того, как он узнал, что его дочь вычеркнута из списка учеников школы, он попытался поговорить с руководством учебного заведения, но его даже слушать не стали. «Представьте, ученик 11 класса почти месяц отсутствует, а школа даже не пытается узнать, где он и что с ним. Я принес медицинскую справку о причине ее отсутствия, пытался объяснить, что с ней произошло, но никто не принял этого во внимание. В итоге мы решили записать ее хотя бы на экстернатные экзамены, но когда мы узнали всю процедуру и все документы были готовы, нам объявили, что мы опоздали пройти регистрацию на неделю. Я обратился в министерство, к сожалению, все обращения в соответствующие структуры оказались бесполезными, мы так и не смогли добиться допуска дочери к экзаменам.

5 июля 2018 года мне пришло письмо из Управления Образования города Баку, в котором говорится, что дочь може принять участие на выпускных экзаменах в следующем, то есть 2019 году. В письме указан конкретный месяц их проведения: май.

Мы согласились на это, так как сделать уже ничего нельзя было. Но, дело в том, что нас опять дезинформировали, и когда мы обратились в марте этого года в Управление, нам сказали, что прием документов на участие в экзаменах уже завершен.

В письме, которое я забрал из Отдела Образования Хачмазского района, датированном 27 мартом, написано: обработка системы школьник-выпускник завершена 15 января. То есть, мы в очередной раз опоздали с подачей документов.

Я обратился в министерство Образования, в президентский Аппарат, к первому вице-президенту страны. К сожалению, никакого результата. Понимаете, это выглядит так, будто нарочно не дают возможность ребенку получить аттестат о полном среднем образовании?!», — возмутился гражданин.

Принесенные Рамином Бабаевым официальные письма говорят о том, что гражданина Бабаева и его дочь на самом деле дезинформировали. Вот только зачем, непонятно.

В письме от 5 июля 2018 года, подписанном и.о. начальника Управления Образования города Баку, замминистра Образования Мехеббет Велиевой черным по белому написано: очередные экзамены пройдут в мае 2019 года, и Бабаева Масума для участия должна представить документы и справку о том, что проживает в Баку, «в вышеуказанные даты» в Управление. Вышеуказанные даты — то есть май месяц, который еще не наступил. А когда Бабаев отнес все необходимые бумаги в Управление, оказалось, что опять опоздал! То же самое говорится и в письме Отдела Образования Хачмазского района.

Отец Масумы говорит, что дочь находится в тяжелом психологическом состоянии, она опять замкнулась в себе. «Вы понимаете, ей уже 19 лет. Она родилась 11 января 2000 года. Сдавать экзамены, если нас не обманут и в этот раз, ей придется уже в 20. Где это видано, чтобы из-за одного месяца отсутствия в школе по уважительной причине, у человека отнимали 2 года жизни?! Она не просто расстроена, она пребывает в тяжелом психологическом состоянии. И виной этому то, что нас не предупредили об изменении времени проведения экзаменов. Разве это справедливо?!», — вопросил он.

Рамин Бабаев говорит, что в Отделе Образования Хачмаза ему заявили, мол, искали бы в интернете сами, а они не обязаны никого ни о чем уведомлять.

Да, Азербайджан достаточно развитая с точки зрения компьютеризации страна, немало вопросов решается посредством портала Электронное правительство. Но, разве есть закон, предписывающий, что граждане сами должны копаться в интернете, чтобы получить информацию об изменениях даты проведения тех или иных экзаменов? Мы перерыли интернет и подобного закона к счастью или, к сожалению, не нашли. Помимо того, откуда гражданину знать, что письмо, подписанное аж замминистром Образования, может содержать дезинформацию?!

Мы связались с пресс-службой министерства Образования. Заведующий отделом информации министерства Джасарат Валехов попросил отправить все вопросы, связанные с данной проблемой на электронную почту министерства, и пообещал, что один из специалистов ведомства обязательно ответит на них в течение дня. К сожалению, несмотря на то, что на часах уже далеко за 18:00, ответа так и не пришло. Но, мы будем ждать…