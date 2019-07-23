Не до последнего зернышка: в чем причина низкой урожайности зерновых?

Сельское хозяйство в нашей стране – сфера перспективная, потому на нее делается ставка. Но без поддержки государства ему не обойтись, и вроде бы она есть. Однако насколько она эффективна?

За шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало аграрные проекты 719 фермеров общей стоимостью в 82,05 миллиона манатов. Об этом сообщил председатель Агентства Мирза Алиев. 328 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 11,35 миллиона манатов, 236 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 12,67 миллиона манатов. 391 фермеру были проданы 1432 единицы сельхозтехники. В целях приобретения необходимой для фермеров техники поставщикам были перечислены субсидии в размере 27,1 миллиона манатов.

Если в первой половине прошлого года была осуществлена продажа сельхозтехники на сумму 62,8 миллиона манатов, то в этом году за первые шесть месяцев показатель увеличился на 12 % до 70,7 миллиона манатов.

Помимо этого, Алиев, как сообщает Trend, отметил, что сезон сбора урожая завершился для фермеров без потерь. Это осуществилось благодаря новому плану дислокации ООО «Агролизинг», а также благодаря увеличению числа частных фермерских комбайнов. Алиев заявил, что за отчетный период продажи комбайнов выросли по сравнению с прошлым годом в три раза.

Но отечественные эксперты довольно скептически относятся к этим, полным оптимизма, заявлениям.

Как рассказал # эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, со сбором урожая, речь в частности об урожае зерновых, дела обстоят совсем не так, как рапортуют чиновники.

«Можно поискать в интернете информацию о том, сколько было поджогов полей с зерновыми культурами, и уже станет очевидно, что есть проблема. Многим фермерам было невыгодно убирать зерновые, и они предпочли поджечь их, чтобы затем засеять поля другими культурами»,– сказал он.

Жаль, что работники аграрного сектора уже не первый год вводят в заблуждение общественность, говоря о том, что все хорошо там, где на деле все архи плохо, отмечает эксперт. В этом году стоимость зерновых, а именно пшеницы и ячменя, в стране выросла в 2 раза, что также говорит о низкой урожайности.

По словам В.Магеррамова, ни о каком обилии сельхозтехники говорить не приходится. Многие фермеры жаловались на то, что не могли из-за отсутствия комбайнов вовремя убрать урожай.

«Представитель Агентства говорит, что за 6 месяцев продали в 3 раза больше комбайнов, чем в прошлом году. Это вполне возможно, ведь неизвестно, о каком количестве идет речь, оно может быть весьма скромным. Дело в том, что желающих их приобрести немного, у крестьян нет средств, даже по льготному кредитованию. Есть много вопросов: кому именно дают льготные кредиты, каковы условия их возврата, стоимость комбайнов, но все это детально не раскрывается. Не имея полной информации, невозможно говорить о том, каких конкретных результатов можно ждать».

По его словам, нужно, чтобы «Агролизинг» продавал имеющиеся у него комбайны крестьянам, которые занимаются производством. Эта структура, как говорит В.Магеррамов, предоставляла некачественные услуги, и она не может обеспечить крестьян средствами производства, потому будет упразднена.

«Надо дать возможность желающим заниматься техническим обслуживанием в данной сфере в частном порядке. Государство не должно брать эту функцию на себя»,– считает он.

Когда урожайность низкая, техника дорогая, производство, как заявил эксперт, просто не может быть рентабельным.

«Необходимо наладить продуктивность зерновых. Сейчас с одного гектара в Азербайджане получают всего 29-30 центнеров, а можно получать 50-55. Даже в Египте получают в среднем 70 центнеров с гектара.

Минсельхоз пополняет кадровый состав за счет тех, кто ничего не знает о сельском хозяйстве. У них нет опыта, они ни дня не жили в деревне, так как они могут наладить работу на таком сложном участке?»– задается вопросом специалист.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил #, что в поездках по регионам не наблюдал, чтобы сельхозтехники у фермеров стало заметно больше.

«Даже комбайны российского и украинского производства недоступны по цене обычным фермерам, что уж говорить о тех, которые произведены на Западе. Мало кто их приобретает, большинство предпочитают арендовать на время сбора урожая.

Фермеры боятся брать льготные кредиты, в частности на закупку агротехники, так как их надо будет возвращать, но сельское хозяйство – сфера, в которой есть немало рисков. Если будет засуха, плохая погода, нашествие вредителей, то получить прибыль не удастся, значит и расплачиваться по кредиту будет нечем»,–сказал Дж.Исмаилов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что урожайность в стране очень низкая, и не важно, сколько комбайнов было закуплено, главное – результат.

«Урожай собирают месяц- два, для чего фермерам тратиться на технику, которая будет простаивать большую часть времени? В советское время были МТС- механизированные тракторные станции. Сейчас есть «Агролизинг», где можно взять необходимую технику в аренду, но в этой сфере недостаточно прозрачности. Необходимо, чтобы техники хватало всем желающим, чтобы она была качественной и доступной»,– подчеркнул эксперт.