Не диплом, а фальшивка

В нашей стране существует культ высшего образования, и это было бы неплохо, если бы речь шла о реальном получении знаний. Но многим учеба не нужна, главное–диплом, и они готовы за него платить.

Если с дипломами об окончании отечественных вузов проблем не возникает, то с дипломами иностранных вузов все куда сложнее. Их обладателям приходится обращаться в Министерство образования для подтверждения.

В этом году в связи с признанием высших иностранных специальностей (признанием дипломов) и определением эквивалентности (нострификацией) в Министерство образования поступило 1066 обращений.

В министерстве образования регулярно расследуются поступающие в данную структуру запросы правоохранительных органов в связи с выявлением фальшивых иностранных дипломов, полученных различными способами на территории страны. В рамках расследования направляются запросы в зарубежные вузы, либо в соответствующие структуры. Об этом сообщает ONA.

Как рассказала # Малахат Муршудлу, с фальшивыми дипломами Министерство образования страны борется уже много лет. Но, по ее словам, пока говорить об особых успехах не приходится, так как подобные факты продолжают иметь место.

«С ними борется Министерство внутренних дел и Министерство образования. Но вот чем заканчиваются такие разбирательства, об этом у общественности нет никакой информации. Меньше таких дипломов не становится»–говорит она.

По словам М.Муршудлу, насколько ей известно, в стране существуют некоторые центры, которые занимаются тем, что якобы отправляют детей на учебу в вузы в другие страны. На деле же, родители просто платят деньги и покупают так называемый диплом. Это четко отлаженный бизнес, который приносит организаторам и исполнителям хороший доход.

«Они, кроме как о том, как бы максимально нажиться за счет доверчивых и беспечных абитуриентов и их родителей больше ни о чем не думают. Их понять как раз можно. А вот чем руководствуются родители, которые готовы купить своим детям диплом о получении высшего образования, зная, что никаких знаний за ним не стоит?»–задается вопросом эксперт.

Еще больше М.Муршудлу удивляет молодежь, соглашающаяся на покупку фальшивых дипломов. Она уверена, что лучше быть специалистом своего дела без всяких дипломов, чем иметь диплом, но при этом ничего в профессии не смыслить.

«И дети, и родители, как правило, знают, на что идут, но первым, вероятно, лень учиться, а для вторых важен просто факт, что их дети имеют высшее образование. Считается, что вуз окончить надо обязательно, и никто не думает о том, что у ребенка может не быть тяги к учебе»–сказала она.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов, в свою очередь, заявил #, что с дипломами иностранных вузов дела обстоят на сегодняшний день совсем неоднозначно. По его словам, одно время говорилось о том, что в стране обнаружили 2 тысячи фальшивых дипломов. Позднее Минобразования говорило уже о 600, потом чуть более 500 таких документов.

«Из этого следует, что фальшивых дипломов стало меньше. Были времена, когда ситуация фактически вышла из-под контроля, но сейчас все не так глобально, то есть работа приносит плоды. При этом, не стоит винить владельцев таких дипломов, нужно наказывать тех, кто их выдает. Но тут возникает вопрос, а какие дипломы, собственно, стоит считать фальшивыми? Часто таковыми признают дипломы вузов, которых нет в отечественной базе данных. Но это неправильно, если речь о легально функционирующем высшем учебном заведении. Например, у нас многие едут учиться в дагестанские вузы. А если какого-нибудь из них не окажется в базе? Разве это делает диплом фальшивым? Есть вузы, обучение в которых в нашей стране не признается, но согласно Болонскому процессу обоюдное признание дипломов между странами очень важно. Сегодня этот механизм нормально не работает, и не только в нашей стране, но и в других государствах. Но как без него создать единое образовательное пространство?»–отмечает Н.Исрафилов.

По его словам, некоторые университеты заключают двусторонние договора о признании дипломов. Он подчеркнул, что сейчас люди, окончившие иностранные вузы, часто сталкиваются со сложностями как раз из-за непризнания дипломов. В итоге, им приходится обращаться в суд, а все из-за отсутствия работающего механизма.

«На мой взгляд, фальшивый — это тот диплом, в котором не настоящая печать, подпись, или это диплом вообще несуществующего заведения. Должны быть четкие критерии в определении»–сказал Н.Исрафилов.

По его словам, недавно в нашей стране осуществлялась государственная программа, по которой студентов отправляли обучаться в другие страны. Но он считает, что правильнее поднимать уровень отечественного образования, нежели отправлять студентов за рубеж.

«В целом, я против того, чтобы бакалавров обучали за счет государства в других странах. Например, если речь об управленческих профессиях, то тут важно именно отечественное образование. За рубеж стоит отправлять только в том случае, если речь идет о специальностях, которым в Азербайджане не учат, а также магистров и докторантов»–заявил эксперт.

Н.Исрафилов подчеркнул, что все хотят быть юристами и экономистами. А страна нуждается в агрономах, зоотехниках и т.д.

«Постоянно слышу, что та профессия престижная, а эта нет. Это все придумали мы сами, нет непрестижных профессий. Ч то касается обучения за студентов за свой счет, то они выбирают иностранные вузы, считая, что те более модные. Сейчас на каждом шагу можно встретить объявления о наборе студентов для учебы в России, Турции и других странах. Не последнее значение имеет цена–там, зачастую, дешевле, чем на Родине. Потому нужны студенческие кредиты на выгодных условиях и снижение стоимости за обучение»–заявил эксперт.

По словам Н.Исрафилова, зарубежные вузы выбирают еще и потому, что в некоторые из них не нужно сдавать вступительные экзамены. Люди их оканчивают, а потом возникают проблемы с признанием дипломов. Выход прост: министерству образования, как говорит наш собеседник, нужно всего лишь опубликовать полный список иностранных вузов, чьи дипломы признаются в нашей стране. Список должен быть в открытом доступе и любой желающий должен иметь возможность с ним ознакомиться.