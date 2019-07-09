НДС — скрытая рука в кармане гражданина

Министерство налогов Азербайджана распространило информацию о налоговых отчислениях с января по май 2019 года. Так, за первые пять месяцев 2019 года министерство налогов перечислило в государственный бюджет 3,139 миллиарда манатов, темп роста налоговых поступлений в отмеченный период составил 8,3 процента, превысив по этому показателю темп роста ВВП (2,8 процента).

В ненефтяном секторе темпы роста поступлений составили 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля превысила две трети от общего объема налоговых поступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налоговых поступлений в неэнергетической отрасли выросла на 299,7 миллиона манатов и составила 2,166 миллиарда манатов.

Соответственно, объем налоговых поступлений от нефтегазового сектора составил 973 миллиона манатов.

Доля негосударственного сектора в общем объеме налоговых поступлений выросла до 76,8% и составила 2,41 миллиарда манатов.

Более половины всех налоговых поступлений за отчетный период относится к частному ненефтяному сектору, что составляет 1,673 миллиарда манатов.

По состоянию на 1 июня текущего года, количество активных налогоплательщиков увеличилось до 452 242, среди которых 71 930 — юридические лица.

Также стоит отметить, что доля регионов в общих налоговых доходах выросла до 9,8 процента.

В целом, наблюдался стабильный рост числа активных плательщиков налогов (в том числе НДС) и юридических лиц.

Значительно увеличилась доля платежей в общем объеме налоговых поступлений, наблюдался высокий темп оборотов в отдельных секторах экономики, говорится в сообщении минналогов. Причина, в частности, связана со снижением налоговой нагрузки и применением новых налоговых льгот, считают в ведомстве.

Однако, как отмечает юридический эксперт по банковскому сектору Акрам Гасанов, информация представляется общественности в неполном виде. А.Гасанов в интервью Зеркало сказал, что по этой причине сложно комментировать этот вопрос. «Минналогов распространяет информацию о том, что налоговые отчисления выросли. Но, не говорит по какому виду налогов. Существуют несколько видов отчислений: подоходные, прибыльные, земельные, имущественные, упрощенные и так далее. Сложно сравнивать и делать выводы, если представленная информация неполная», — считает эксперт.

Когда в прошлом году в Налоговый Кодекс вносились поправки, эксперт предполагал, что это снизит уровень теневой экономики. «Также, я прогнозировал, что налоговые отчисления вырастут. Так и вышло. То есть, рост наблюдается и это связано с изменениями в Кодекс. Но, помимо этого, необходимо, чтобы налогоплательщики также не скрывали доходы и предоставляли структуре полную, достоверную информацию. Нередко, крупные предприниматели для облегчения налогового груза, делят свои компании на несколько частей. Таким образом, количество налогоплательщиков увеличивается», -сказал он.

Помимо того, эксперт отметил, что налоги делятся на две части — прямые и косвенные. «Прямой налог означает, что взимается он с дохода или имущества налогоплательщика и уплачивается им за счет своих средств. Косвенный же налог рассматривается как установление надбавки к цене товаров и услуг, которая выплачивается конечным покупателем. Например, когда мы покупаем товар в магазине, с него взимается 18% налог. То есть, покупая товар на 100 манатов, мы автоматически выплачиваем дополнительно налоги в размере 18 манатов. Но, мы этого не ощущаем. Считаю, что отчисления от прямых налогов должны быть увеличены. Потому, что гражданин должен знать, какие налоги он платит, в каких размерах и, в случае, если столкнется с несправедливостью, мог требовать свои права. Так считают и ведущие мировые специалисты. Это очень тонкий нюанс. Прямые налоги гражданин выплачивает сам и видит, сколько именно он платит. Но косвенный налог таков, что вычисляется с налогового счета без ведома гражданина. Раньше у нас прямые налоги преобладали. Но, с каждым годом НДС растет, а это нежелательный фактор. Одним словом, увеличения налогообложения по НДС и акцизам, приводит к увеличению косвенных отчислений. Это не является положительным фактором для экономики», — говорит Акрам Гасанов.

Как сообщает министерство налогов, рост оборота по НДС составил 9,6 %.

Оборот оптовой торговли увеличился на 18,4%, в том числе по показателю НДС — на 24,6%. В секторе розничной торговли оборот увеличился на 37,3 процента, в том числе по НДС — на 38,2 процента. Рост оборота в общественном питании составил 20,6 процента, что, как уже отметил эксперт, является, практически, скрытой рукой, которая постоянно находится в кармане потребителей, без их ведома.

Но, с нынешнего года люди, купившие что-либо в магазинах розничной торговли или воспользовавшиеся услугами объектов в сфере общественного питания, например, посетившие ресторан, могут требовать, чтобы им вернули 10% от выплаты, если она была произведена наличными средствами, и, соответственно, 15% при безналичном расчете. Но, это нововведение касается исключительно маркированных товаров и услуг, предоставляющихся законно. Что же будет с неофициальными товарами и услугами, и как уследить за потоком продаж, уклоняющихся от налоговых выплат предпринимателей, пока неясно.