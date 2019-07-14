NBC: в большей части Манхэттена восстановлено электроснабжение

Глава крупнейшей американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой сообщил, что в пяти из шести районов Манхэттена восстановлена подача электроэнергии, пишет NBC News.

По его словам, электроснабжение будет полностью восстановлено к полуночи (7:00 мск).

Ранее сообщалось, что к блэкауту мог привести пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.

По словам Макэвоя, масштабный сбой не связан с возросшей из-за жары нагрузкой на электросети. Специалисты компании выясняют причины произошедшего (aif.ru)

| 2019-07-14T10:37:42+00:00 14 июля 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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