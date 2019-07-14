NBC: в большей части Манхэттена восстановлено электроснабжение

Глава крупнейшей американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой сообщил, что в пяти из шести районов Манхэттена восстановлена подача электроэнергии, пишет NBC News.
По его словам, электроснабжение будет полностью восстановлено к полуночи (7:00 мск).
Ранее сообщалось, что к блэкауту мог привести пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.
По словам Макэвоя, масштабный сбой не связан с возросшей из-за жары нагрузкой на электросети. Специалисты компании выясняют причины произошедшего (aif.ru)