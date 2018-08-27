NBC показал танец полуголых мужчин после новости о смерти Маккейна

Американский телеканал NBC News раскритиковали за показ развлекательного шоу сразу после сообщения о смерти сенатора Джона Маккейна.

Сразу после объявления о кончине политика канал вернулся к трансляции шоу талантов, на котором двое полуголых мужчин в масках дельфинов танцевали с насосами в руках. На заднем плане красовалась надпись названия номера — «История любви дельфинов».

При этом между объявлением о кончине политика и показом шоу не было ни затемнения экрана, ни паузы. Это вызвало шквал негодования в сети.

«В NBC News действительно неудачно выбрали момент», — написал в Twitter @RealSaavedra.

«Это была большая ошибка. Мне кажется, кто бы ни стоял за этим решением, он уже больше ничего не сможет решать», — написал еще один комментатор.

«Что это вообще такое и почему это показывают по телевидению?» — задался вопросом другой пользователь.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. До своего дня рождения политик не дожил четыре дня. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Накануне смерти семья Маккейна решила приостановить лечение.

В мире сенатора запомнили как жесткого политика, конфликтующего с президентом Дональдом Трампом и выступающим за ужесточение внешней политики. В том числе, он призывал к усилению антироссийских санкций.

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