NBC: подозреваемый в атаке на синагогу в США написал антисемитское письмо

За несколько часов до вчерашней атаки на синагогу в Калифорнии на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем подозреваемого в нападении, передает телеканал NBC.
По его информации, текст опубликовал пользователь одного из праворадикальных порталов, назвавший себя JohnTEarnest, что совпадает с именем 19-летнего подозреваемого Джона Эрнеста (John Earnest), ранее задержанного и находившегося на допросе.
СМИ со ссылкой на шерифа Сан-Диего Билла Гора пишут, что местные власти изучают текст письма. Стрельба произошла в городе Повэй вечером, 27 апреля. Один человек погиб, сообщалось о четверых пострадавших, в числе которых были несовершеннолетние и раввин синагоги Исорел Голстайн. По данным СМИ, нападавший был в бронежилете и шлеме. Мэр Повэя назвал случившееся преступлением на почве ненависти.
Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) было совершено утром 27 октября. Погибли 11 человек, шестеро получили ранения.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, жертвами которой стали 50 человек, еще столько же пострадали.