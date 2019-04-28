NBC: подозреваемый в атаке на синагогу в США написал антисемитское письмо

За несколько часов до вчерашней атаки на синагогу в Калифорнии на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем подозреваемого в нападении, передает телеканал NBC.

По его информации, текст опубликовал пользователь одного из праворадикальных порталов, назвавший себя JohnTEarnest, что совпадает с именем 19-летнего подозреваемого Джона Эрнеста (John Earnest), ранее задержанного и находившегося на допросе.

Отмечается, что, по словам автора письма, его «вдохновили» напавший на синагогу в Питтсбурге Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 50 человек в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Также в тексте утверждается, что нападавший планировал свое преступление вскоре после инцидента в Крайстчерче.

По данным телеканала, в письме содержится множество антисемитских высказываний. Его автор подчеркивает, что не является сторонником президента США Дональда Трампа из-за того, что он поддерживает Израиль.

СМИ со ссылкой на шерифа Сан-Диего Билла Гора пишут, что местные власти изучают текст письма. Стрельба произошла в городе Повэй вечером, 27 апреля. Один человек погиб, сообщалось о четверых пострадавших, в числе которых были несовершеннолетние и раввин синагоги Исорел Голстайн. По данным СМИ, нападавший был в бронежилете и шлеме. Мэр Повэя назвал случившееся преступлением на почве ненависти.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) было совершено утром 27 октября. Погибли 11 человек, шестеро получили ранения.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, жертвами которой стали 50 человек, еще столько же пострадали.