NBC: Мюллер не обвинял Трампа, но его доклад — безжалостный вердикт

Президент США Дональд Трамп смог избежать уголовного обвинения, однако доклад по «российскому делу» в США стал безжалостным обвинением против его предвыборного штаба и его срока, отмечает телеканал NBC News.

Выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера свидетельствуют о трехлетних действиях президента США Дональда Трампа, которые, по мнению критиков, подрывают основы американской власти: начиная от «священных» основ демократических выборов до представлений о том, что ни один человек, даже президент США, не стоит выше закона.

Первый том более 400-страничного доклада о вмешательстве России в выборы президента 2016 года рассказывает о том, как Трамп и его союзники хлопотали, принимали и извлекали выгоду из помощи самого известного зарубежного противника США, отмечает NBC. Телеканал называет эти действия ударом по американской демократии. Во втором томе изложены всеобъемлющие доказательства того, что президент США мог препятствовать правосудию.(Газета.ру)