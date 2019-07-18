Названы зоны Баку с наиболее загрязненным воздухом

«Итоги наблюдений, проведенных в городе Баку специалистами Национального мониторингового департамента министерства экологии и природных ресурсов, позволяют говорить о тенденции улучшения качества воздуха».

Об этом сказала директор национального департамента гидрометеорологии министерства Умайра Тагиева.

Она сказала, что это подтверждают результаты анализов онлайн данных автоматической станции Вайсала AQT400, контролирующей качество атмосферного воздуха и данных автоматического пункта OPSİS.

У. Тагиева отметила, что ситуация с атмосферным воздухом зависит от выбросов в окружающую среду и синоптико-метеорологических условий: «Особое беспокойство связано с плотностью транспортного потока и использованием ввозимых в страну автомобилей с истекшим сроком эксплуатации. Министерство вместе с соответствующими организациями ведет работу по введению ограничений на въезд в город некоторых видов транспорта. В городе Баку для уточнения влияния транспорта на окружающую среду в избранных пунктах – проспект Нефтчиляр, Дернегюльское шоссе, проспекта Нобеля, круг «20 января», Локбатанский круг, Украинский круг, проспект Гара Гараева, проспект Гейдара Алиева, ул. Шарифзаде, трассе Хырдалан-Сумгайыт нашими сотрудниками были проведены мониторинги, взяты и проанализированы образцы воздуха. По результатам мониторингов, наибольшее загрязнение зафиксировано на Локбатанском круге, что связано с плотным движением внутригородского и внешнегородского транспорта на данной территории», -добавила У. Тагиева.